初競り5億円マグロの裏側に密着 テレ東が特番を放送『巨大マグロ戦争2026』
テレビ東京は11日、『巨大マグロ戦争２０２６【200キロ超怪物と激闘！初競り5億円マグロ争奪戦裏側】』（後6：30〜9：54）を放送する。
【番組カット】こんなにでかいの!?巨大マグロを釣り上げる漁師
舞台は青森大間。2018年、23歳で一本釣り漁師デビューを果たした菊池和喜（30）は努力を重ねメキメキと頭角を表し、今や若手ナンバーワン漁師へと成長。念願の新船も購入した。
そんな和喜は、新たな夢に向かって意気込んでいた。それが初競り一番マグロを釣り上げること。果たして和喜は大きな夢をつかむことができるのか。密着した様子を伝える。
他に放送するのは、昨年、2日連続で200キロオーバーの巨大マグロを釣り上げた青森龍飛の名物漁師・水嶋光弘（79）。80歳を目前に控えながらも相変わらずひたむきにマグロを追い求めていた。そんな水嶋を陰ながらに支えているのが愛妻の夏子だ。
「お父さんのために頑張っています！」毎日夫のために精を出して働く夏子。そんな水嶋の針に巨大マグロが喰らいついた。夫婦で挑む激闘の冬に密着する。
このほか、次世代No.１漁師とされる大間のマグロスナイパーや愛妻を亡くし2人の娘を育てるやもめ漁師などの内容を放送する。
