ボートレース平和島の「第55回東京ダービー」は3組の準優勝戦が終了。9日、最終日の12Rで行われる優勝戦進出メンバーが決定した。なお、5日目は水面状況悪化のため、7Rから安定板使用。8R以降は周回2周に短縮された。

東都のエースが貫禄を示した。浜野谷憲吾（52＝東京）は、準優勝戦12Rを2コースから差し切って1着。予選トップ通過の内堀学がインから先に回ったものの、旋回が流れて懐が甘くなった。そこをロスのない絶妙な差しで捉えた。

初日から調整に試行錯誤を重ねてきたが、「スタートで様子を見ても持つようになったね。足はバランス型。トップの次くらいだと思う」。直線はそれほど目立たないが、実戦向きで旋回力を存分に発揮できる状態に仕上がった。

優勝戦は2号艇。差しが定石の2コース戦になりそうだが「1マークは捲りもある。久々に平和島で優勝したいね」と、24年2月のG1「関東地区選手権」を制して以来遠ざかっている純地元での優勝へ気合十分。イン作間章のスタート次第ではジカ捲りもありそうだ。百戦錬磨のファンタジスタが勝負強さを発揮するか。