中日、阪神、カブスなどで日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）とセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）がYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。福留氏が中日・岡林勇希外野手（23）に対する高い期待を明かした。

「僕コイツに関しては厳しいですよ」と切り出した福留氏。昨季2度目の最多安打を記録したことも「たまたまですよ」とバッサリだ。

「技術的なことなんですけど当てにいって逃げるとか、反対方向だけ意識するとか、確かにそういうことも必要なんでしょうけど、もっと堂々と打てば普通に最多安打って気がする」と指摘した。

最多安打の一方で、最高出塁率は獲れず、打率3割にも乗らなかった。

福留氏は「どういうこと？試合の流れ読みながらフォアボールも取れないといけない。168安打なら3割2、3分打たないと。もっと貪欲にできる」と、“今以上”を求めた。

山崎氏も「3割打って最多安打いかないと超スーパースターにはなれない」と指摘した。

ただ、辛口の2人とも「（12球団唯一の）全試合フルイニング出場は凄い」としっかり評価した。

「コイツには厳しい」のには理由があった。

福留氏が現役引退時に自身のグラブを託したのが岡林だった。高いポテンシャルを認めている後輩だけに自分に近いものを求めているのだ。