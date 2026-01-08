東京・大田区のマンションで40代くらいの男性が殺害された事件で警視庁は特別捜査本部を設置しました。

この事件は8日昼前、東京・大田区のマンションの一室で、40代くらいの男性が血だらけの状態で倒れているのが見つかり現場で死亡が確認されたものです。

遺体には、首の右側や後ろ側、下腹部、左の耳たぶ、左の太ももなどにそれぞれ2,3センチ程度刃物のようなもので刺された傷があるということです。

警視庁は、傷が背中側にあることや凶器とみられる刃物のようなものが見つかっていないこと、現場の室内に血が付いた足跡が複数見つかっていることなどから、殺人事件と断定し特別捜査本部を設置しました。

血が付いた足跡は、男性が倒れていたダイニングの部分と玄関に至る通路および玄関にあったということです

また遺体の両手の指には複数の防御創があり、さらに室内には物色されたような目立った形跡は見られないということです。

死因はいまのところ分かっていませんが、警視庁は失血死の可能性があるとみて捜査しています。

男性は一人暮らしということで、8日午前9時に知人2人と約束した食事の場に現れず、心配した知人が自宅を訪れたことから発見に至ったということです。

男性の姿が最後に確認されたのは前日の午後7時前で、マンションに入る様子が近くの防犯カメラに映っていたということです。