モデルの甲斐まりか（30）が8日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

甲斐は「With the biggest love and gratitude． 本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。左手薬指に大きな宝石のついた指輪をつけた写真を公開した。

そして「相手の方は、自分自身が素直でいられる存在であり、どんな時も真っ直ぐに物事と向き合う尊敬できる方です」とお相手について明かした。

続けて「これまでの出会いと、日々支えてくださっている皆さまのおかげで、このような節目を迎えることができました。心より感謝申し上げます」と感謝をつづり、「これからは日々の暮らしをより丁寧に重ねながら、好奇心あふれる二人として、まだ見ぬ景色を一緒に見つけていくことを楽しみにしています」と伝えた。

そして「お仕事では表現の場を通して、変わらず誠実に、より一層自分らしく活動していきたいと思っております」と決意し、「今後とも、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

甲斐は1995年10月8日生まれ。モデルとして活躍するほか、女優としては映画「コンフィデンスマンJP−プリンセス編−」などに出演している。