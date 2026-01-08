山岳リゾート地のスイス南部クランモンタナのバーで４０人が死亡した火災から、８日で１週間となった。

バーの安全管理体制が問題視されるなか、行政による点検の不備も新たに判明し、責任を追及する動きが出てきた。（クランモンタナ 船越翔、写真も）

店前の路上には幾つもの花束やキャンドルが供えられていた。火災発生後に張られた白いシートや規制線が今も残り、店内はうかがえない。近くの雑貨店員のレオニー・ボスマさん（４３）は「静かな町でこんな悲劇が起きるとは想像していなかった。ずっと心が苦しい」と語り、犠牲者への祈りをささげた。

火災は１日未明、新年を祝う多くの客でにぎわう店内で発生した。警察によると、死亡した４０人の国籍はスイス以外にも、フランスやイタリアなどが含まれ、多くが１０〜２０歳代だった。約８０人の負傷者が重度のやけどなどで入院中だ。

店内では当時、花火を取り付けたシャンパンボトルが客に提供されていた。捜査当局は、花火が天井に燃え移った可能性が高いとみて、経営者たちを過失致死などの容疑で調べている。

騒音防止用の吸音材が燃えやすい素材だったため、炎が急速に広がったとの指摘も出ている。地元メディアは常連客の証言などを基に、花火つきシャンパンは少なくとも２０１９年から提供され、店は天井への引火の恐れを認識していた可能性があると報じた。

一方、クランモンタナ市は６日の記者会見で、２０年以降、治安当局がバーの施設点検を行っていなかったと明らかにした。点検は毎年行う規定になっており、行政側の監督責任を問う声が強まっている。

スイス政府は９日を国民追悼の日と定めた。クランモンタナのあるバレー州内では追悼式典が開かれる予定だ。