¡Ú¾×·âÃÍ¡ÛÀµ·îÌÀ¤±¤¬Ä¶¤ªÆÀ¡ªÈ¢º¬¡õÁðÄÅ¡õµ´ÅÜÀî¡õ»ÍËü¡È¿Íµ¤²¹Àô¤Î¿·¾ï¼±

1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥½¥ì¥À¥á¡ª¡ÚÀµ·îÌÀ¤±¤¬Ä¶¤ªÆÀ¡ªÈ¢º¬¡õÁðÄÅ¡õµ´ÅÜÀî¡õ»ÍËü¡È¿Íµ¤²¹Àô¿·¾ï¼±SP¡É¡Û¡×¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ã¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤ÇÏÃÂê¡ªº£¤¬·ã°Â¡ªÆü¸÷¤¤ÌÀî¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ä
ºòÇ¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÂçÀ¹¶·¤È¤¤¤¦¡ÖÆü¸÷¤¤ÌÀî¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¡×¤Î¿·¾ï¼±¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¡ÖÆü¸÷¤¤ÌÀî¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¡×¤Î3¤Ä¤Î¿·¾ï¼±¤òÂç¸ø³«¡ª
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¤â»ÜÀßÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ªÆÀ¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª
¡ãÆüËÜ3Ì¾Àô¤Î°ì¤Ä¡ª¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ì¾Åò¡¢ÁðÄÅ²¹Àô¤Î¿·¾ï¼±¡ä
ºòÇ¯ÅÙ¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î400Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÁðÄÅ²¹Àô¡£ÁðÄÅ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¼Â¤ÏÁðÄÅ²¹Àô¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·¾ï¼±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªÅÁÅý¤ÎÅò¤â¤ß¤¬¾×·â¤Î¿Ê²½¡ª¡©Ä¶·ã¥ì¥¢¤ÊÅò¤â¤ß¤òÈ¯¸«¡ª·î2²ó¸ÂÄê¡ª¸úÇ½¥¢¥Ã¥×¡ª¡©¤Î²¹Àô¡£ÃÙºé¤¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡ª¡©ÁðÄÅºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¥½¥ì¥À¥á¤¬È¯¸«¤·¤¿ÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÁðÄÅ²¹Àô4¤Ä¤Î¿·¾ï¼±¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ã¥Ä¥¦¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ªÈ¢º¬²¹Àô¤Î¿·¾ï¼±¡ª¡ä
Ç¯´Ö2031Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÂç¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦È¢º¬¡ªºÇ¿·¤Î·ã¥¢¥Ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤´¾Ò²ð¡ªÈ¢º¬¤ËÍè¤¿¤Ê¤é¤¼¤Ò¿©¤Ù¤ë¤Ù¤°ìÉÊ¡¢Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤âÂçËþÂ¤ÇÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤Ê¤É¾ðÊóËþºÜ¡ª40Ç¯°Ê¾å²á¤´¤·¤Æ¤¤¿µÖ¤ß¤Ä»Ò¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡ª2026Ç¯ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢´Ñ¸÷µÒÀä»¿¤ÎÀäÉÊ¾Æ¤µû¤Ê¤ÉÂç¸ø³«¡ª
¡ã½÷À¤Ë´ò¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÈþÈ©²¹Àô¡ªÁðÄÅ¤Î¤¢¤¬¤êÅò¡¢»ÍËü²¹Àô4¤Ä¤Î¿·¾ï¼±¡ä
ÁðÄÅ¤«¤é¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁðÄÅ¤ÎÅò¤È¤âÁ´¤¯°ã¤¦²¹Àô¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÈþÈ©¤ÎÅò¤ÈÃÎ¤é¤ì½÷À¤ËÂç¿Íµ¤¤Î»ÍËü²¹Àô¡£¤½¤ó¤Ê»ÍËü²¹Àô¤Ç½÷À¤Ë´ò¤·¤¤¿·¾ï¼±¤òÂ³¡¹È¯¸«¡ª
¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ¤Ë²¹Àô¸¦µæ²È¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿1Çñ2Æü¤ÇËþµÊ¤Ç¤¤ëÈþÈ©½÷»ÒÎ¹¥×¥é¥ó¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»ÍËü²¹Àô¤Î¿·¾ï¼±¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ã´ØÅìºÇ¸å¤ÎÈëÅò¡Ö±üµ´ÅÜ²¹Àô¶¿¡×¡ä
¼êÉÕ¤«¤º¤Î¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¤ï¤º¤«4¸®¤Î½É¤·¤«¤Ê¤¤±£¤ì¤¿²¹Àô¶¿¡Ö±üµ´ÅÜ²¹Àô¶¿¡×
º£²ó¤ÏÅÐ»³µÒ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹»³¾®²°¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²Ã¿ÎÅò¡×¤Þ¤Ç¤òÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæÈþº´»Ò¤¬Î¹¤ò¤¹¤ë¡ª
¡Ö²Ã¿ÎÅò¡×¤Ï¼«²È¸»Àô¤ò5¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê²¹Àô½É¤Ç¡¢5¤Ä¤Î¸»Àô¤Î°ã¤¤¤òÆþ¤êÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤²¹Àô¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ö²Ã¿ÎÅò¡×¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¡Ö²Ã¿ÎÅò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
½Ð±é¼Ô
MC¡§¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢¹â¶¶¿¿Ëã
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥²¥¹¥È¡§½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢¾®äØÀéË¡¢ÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡§À¥¸ÍÄ«¹á
¥í¥±¥²¥¹¥È¡§µÖ¤ß¤Ä»Ò¡¢ÅÄÃæÈþº´»Ò¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡§ÉþÉôÈ¼Â¢Ìç
