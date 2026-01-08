【一生、恨んでやる！】夫は俺様タイプ！退院したばかりの私に「いいよな？」＜第1話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第1話 強引な俺様夫
【編集部コメント】
産後間もない妻に、友人を家に呼んでもいいかどうかの打診とは……。しかも当日の朝だし、「いいよな？」と聞きながらも受け入れるのが当然だと思っているみたいです。ショウタさんはもともと強引なタイプのようですが、さすがに出産という大仕事を終えたばかりのミユウさんにはありえないでしょう！ ミユウさん、もちろん「断固拒否」の一択……ですよね？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
