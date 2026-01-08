ÃæÅçÊâ¡¢ÁðÀîÂóÌï¤ÎÎ¢¤Î´é¤òË½Ïª¡ª¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×²ñ¸«
¥É¥é¥Þ25¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ42Ê¬¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë¡¢ÃæÅçÊâ¡¢ÁðÀîÂóÌï¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¡¢ºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Î¢¤Î´é¤ò»ý¤ÄËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¢¤Î´é¤òË½Ïª!?
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×´Ý¤ï¤«¤êÆÃÈÖ
¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºå¸µ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£É½¤Î´é¤ÏÍýÍÆ»Õ¡¢Î¢¤Î´é¤ÏµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ëÎ¢ÍÆ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡½¡½£²¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä·îÇòÈþÍÆ¼¼¤ÎÅ¹¼ç¡¦·îÇò»Ê¡ÊÁðÀî¡Ë¤È¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆüÊëÊâ¡ÊÃæÅç¡Ë¤¬°ÍÍê¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ±¤È¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
²ñ¸«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö·îÅçÍýÍÆ¼¼¡×¡£µ¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¾·¤«¤ì¤¿´ÑµÒ100¿Í¤¬ÂÔ¤ÄÃæ¡¢¡Ö·îÅçÍýÍÆ¼¼¡×¤Î²£¤ÎÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤ÆÆüÊë¡ÊÃæÅç¡Ë¤È·îÇò¡ÊÁðÀî¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª°ÆÁÀ¯¼£²È¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÀö¾ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Ä¤±¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆüÊë¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤ÆÂçË½¤ì¡£
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢·îÇò¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤È»¡¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÆüÊë¤ò¤Ê¤À¤á¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ê¹âÎÉ¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢2¿Í¤Ë¥¢¥á¤Á¤ã¤ó¤òÅÏ¤·¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÍÁ³¤ÎÀ£·à¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÃæÅç¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¡£10Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦¹âÎÉ¤Ï¡Ö¡Ê¶¨ÎÏ¤·¤ì¤¯¤ì¤¿¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤À¤è¡×¤ÈÃæÅç¤òÍ¡¤¹¤¬¡¢ÁðÀî¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¢ºå¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·îÇò¤ÈÆüÊë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é²ñ¸«¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤ÃË¡¦ÆüÊë¤ò±é¤¸¤ëÃæÅç¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤Ë¤·¤¿¤éÆâ¤Ê¤ëÆüÊë¤¬¶«¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
ÆüÊë¤È¤ÎÆÌ±ú¤Ã¤×¤ê¤â¸«¤É¤³¤í¤Î·îÇò¤ò±é¤¸¤ëÁðÀî¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ç¥£´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤òÀ¸¤ó¤Ç¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦º´¡¹ÌÚ¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤ò±é¤¸¤ë¹âÎÉ¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç2¿Í¤¬³Ú¤·Ï¯¤ËË½¤ì¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤âÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌòÅª¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È¡¢¼Çµï¤Ç¤Ï2¿Í¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºå¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæÅçÊâ¤µ¤ó¤ÈÁðÀîÂóÌï¤µ¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£¹¥¤¤Ê2¿Í¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¡Ä¤È¡¢Ì´¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
»£±Æ½éÆü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂæÉ÷Ä¾·â¡ª¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃæÅç¤Ï¡¢·îÅçÍýÍÆ¼¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿·îÇò¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿ÁðÀî¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡£¡Ø¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£ÁðÀî¤â¡¢ÃæÅç¤¬¹Í¤¨¤¿ÆüÊë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Ï¥À¥µ¤¤¥À¥µ¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¼«¿®¤¬ÉÕ¤¯¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¤é¤·¤¯¤ª¸ß¤¤¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¢¤Î´é¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÖÎ¢¤Î´é¡×¤òË½Ïª!?
ÃæÅç¤Ï¡¢ÁðÀî¤ÎÎ¢¤Î´é¤ò¡Ö¼Â¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤Î¿Í¡×¤È¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Ã¤Á¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¤¬É½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Ë¡ÖÀëÅÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êÀëÅÁ¤òÀ¹¤ê¹þ¤àÁðÀî¤À¤Ã¤¿¡£
ÁðÀî¤Ï¡¢ºå¸µ´ÆÆÄ¤ÎÎ¢¤Î´é¤ò¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤Î»þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦½¬À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤é²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤È¤Ê¤ë¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤ß¤ó¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤ÇÅú¤¨¤òÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÁðÀî¤ÏÍ¥¤·¤¯ÊÖ¤¹¡£
ºå¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹âÎÉ¤ÎÎ¢¤Î´é¤ò¡Ö°Õ³°¤Èµ¤¤Ë¤·¤£¡×¤È¡£
´ÆÆÄ¤¬¡¢»£±Æ¸å¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹âÎÉ¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡£¤¹¤ë¤È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤¬¤¢¤Î¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤µ¤ó¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×Ç¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¹âÎÉ¤Ï¡¢ÃæÅç¤ÎÎ¢¤Î´é¤ò¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¾ÆÆù¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡£2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ÏËè²ó¾ÆÆù¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÇÃæÅç¤¬¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¾ÆÆù¤¬¹¥¤¤ÊÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¹¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¼ã´³¥¹¥Íµ¤Ì£¤Ê¹âÎÉ¤Ë¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢·»¤µ¤ó¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ëè²ó¾ÆÆù¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤¼¤Ò¼÷»Ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ºÐ¤âºÐ¤Ê¤ó¤Ç(¾Ð)¡×¤È¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥é¥Þ25¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ42Ê¬¡Ë¤Ï¡¢ÌÀÆü1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª