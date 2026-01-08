¡Ö½©¤Î¿·ÊÆ¤Ç¤Ï3300±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×ÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¹âÃÍÂ³¤¯Ãæ¡¢2026Ç¯¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Ï¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡Û④
2026Ç¯¤ÎÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡×¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼ç¿©¡¦¥³¥á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë²áµîºÇ¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿º£¤â¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤³¤½¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡©¤É¤¦¤ä¤é¾¯¤·²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÅÄÅç¤«¤Î¤óµ¼Ô¡ä¡ÖÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£ÊÆ¤ÎÄÄÎóÃª¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ò¤ß¤ë¤È°ìÉô¤Ï3000±ßÂæ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢4000±ßÂæ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
2026Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¥³¥á¤Ï¹âÃÍ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÇã¤¤ÊªµÒ¡ä¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÀÇ¹þ¤ß¤Ç4000±ß¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¡× ¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¤¤ªÊÆ¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤¦¡£3000±ß¤¯¤é¤¤¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ö¥³¥á¤Ï¡¢°ÍÁ³5¥¥í4000±ßÁ°¸å¡£¥¹ー¥Ñー¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã¥Ò¥Ð¥ê¥ä±Ä¶È´ë²è²Ý »³´ßÃ£ÌéÉôÄ¹¡ä¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ä°Ü¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬2025Ç¯¤Î¾õ¶·¤Ç¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¸ÍÏÇ¤¤¡¢Ìä²°¤µ¤ó¤âÆü¡¹ÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡× 2025Ç¯Ëö¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·...
2025Ç¯¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¥³¥á¤Î²Á³Ê¡£6·î¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢²Á³Ê¤Ï°ì»þÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¡¢¹âÃÍ¤Ç¿ä°Ü¡£2025Ç¯Ëö¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÙ¤«¤ë¤Ï¤º¤Î¥³¥áÇÀ²È¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏÅ·¸õ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÉÙ»Î»³Çò»å¥Õ¥¡ー¥à ÅÏîµ°¡»Ò¼ÒÄ¹¡äQ. 2025Ç¯¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ï¡© ¡Ö2025Ç¯¤ÏÎ³¤¬¾®¤µ¤á¡£½ë¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯ËèÇ¯¡¢Å·¸õ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤½ë¤µ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
¤½¤â¤½¤âÌÙ¤±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥áÇÀ²È¡£»ñºà¤äÇ³ÎÁ¤Î¹âÆ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¤Ç¤¹¡£
¡ãÅÏîµ¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤¤¤Þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÇÀ²È¤¬ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤äÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ¥³¥áÎ®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¡Ö¼ÂºÝ¤Î¼ûÍ×¤È¼ÂºÝ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÇÄ°®¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÍÉ¤µ¤Ö¤êÂ³¤±¤ë¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¡£¥³¥áÎ®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÊÆÎ®ÄÌÉ¾ÏÀ²È ¾ïËÜÂÙ»Ö¤µ¤ó¡ä¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬À¸»ºÎÌ¤ÎÇÄ°®¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤ÎÇÄ°®¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿äÄêÃÍ¤Ç·×»»¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ûÍ×¤È¼ÂºÝ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÇÄ°®¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¡×
Á´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä½¸²Ù¶È¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿2025Ç¯12·îÊ¬¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤¬3¤«·îÏ¢Â³¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2026Ç¯¤Ï¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬3²ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï3·î¡£´ë¶È¤Î·è»»´ü¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¥³¥á¤ò¸½¶â¤Ë´¹¤¨¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï6·î¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¥³¥á¤Îºß¸Ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Â¤¯Î®ÄÌ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ9·î¤«¤é10·î¤¢¤¿¤ê¡£2026Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢É¾ÏÀ²È¤Î¾ïËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö3·î¤¯¤é¤¤¤Ë5¥¥í¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ç3780±ßÄøÅÙ¡£½©¤Î¿·ÊÆ¤Ç¤Ï3300±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
