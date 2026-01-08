渡邊渚、肩出し＆美脚際立つ真っ白ドレス姿「いつもとは違うドレッシーな感じ」 今年の目標は「頑張らない」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。肩出し＆美脚が際立つ真っ白ドレスの衣装姿を披露した。
【写真】「ドレッシーな感じ」肩出し＆美脚際立つ真っ白ドレス姿の渡邊渚
ひとつ前の投稿で、「『水平線』が、週プレ グラジャパ！AWARD2025最優秀作品賞をいただきました」と昨年6月に発売した写真集の受賞を報告していた渡邊。トロフィーと花束を持ったオフショットを公開していた。
この日の投稿では、同授賞式の全身オフショットをアップ。鮮やかな赤を背景に、白のワンショルダードレスをまとった姿を披露した。真っ白なドレスは肩を大胆に見せたデザインで、膝上丈からはスラリと伸びた生脚美脚をのぞかせている。
晴れやかな表情を浮かべた渡邊は、衣装やメイクについて「いつもとは違うドレッシーな感じ。背筋が伸びました！笑」とつづり、「今年の目標は『頑張らない』です。追い込みすぎず日々を穏やかに過ごしたいです」と心境を明かした。
【写真】「ドレッシーな感じ」肩出し＆美脚際立つ真っ白ドレス姿の渡邊渚
ひとつ前の投稿で、「『水平線』が、週プレ グラジャパ！AWARD2025最優秀作品賞をいただきました」と昨年6月に発売した写真集の受賞を報告していた渡邊。トロフィーと花束を持ったオフショットを公開していた。
この日の投稿では、同授賞式の全身オフショットをアップ。鮮やかな赤を背景に、白のワンショルダードレスをまとった姿を披露した。真っ白なドレスは肩を大胆に見せたデザインで、膝上丈からはスラリと伸びた生脚美脚をのぞかせている。
晴れやかな表情を浮かべた渡邊は、衣装やメイクについて「いつもとは違うドレッシーな感じ。背筋が伸びました！笑」とつづり、「今年の目標は『頑張らない』です。追い込みすぎず日々を穏やかに過ごしたいです」と心境を明かした。