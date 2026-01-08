½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢ÂÀ¤â¤â¡È¥Ú¥·¥Ú¥·¡É¤ÎÄÁ¸÷·Ê ¹¥¥×¥ì¡¼¤ËÌ£Êý¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹ 3¡¼0 Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡Ê1·î4Æü¡¦½÷»ÒÂè11Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÀ¤â¤â¤ò¹âÂ®¡È¥Ú¥·¥Ú¥·¡É Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÄÁ¸÷·Ê
¡¡¹¥¥×¥ì¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Ä¾¸å¡¢Ì£Êý¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½ËÊ¡¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤ËÂ¸µ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÍÛµ¤¤Ê¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¹ÔÆ°¤Ç´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎÂè11Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ÏAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤ÈÂÐÀï¡£ÆÀÅÀ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥ÈÆ±»Î¤ÇÄÁ¤·¤¤´¿´î¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È24¡¼22¤È·²ÇÏ¤¬¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡¢¥Ê¥·¥¢¡¦¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤¬¥µ¡¼¥Ö¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤¬¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥ì¥·¡¼¥Ö¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¥³¡¼¥È¤Î¥ì¥Õ¥È¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÃÏ¤·¡¢¸«»ö¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢·²ÇÏ¤Ï¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤Ç·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÌ£Êý¤âÂç´î¤Ó¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¿Í¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¸µ¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà½÷¤ËÊ¤¤¤Èï¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¸å¤í¤«¤éÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿±öºê°ªÍÕ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤ÎÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤ÇÎ¾ÂÎ¢¤ò¹âÂ®¤Ç¡È¥Ú¥·¥Ú¥·¡É¤·¤Æ¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨¤Î·²ÇÏ¤Ï¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï¥Ç¥£¥ß¥È¥í¥ô¥¡¤ä¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥í¥¸¥ã¥ó¥¹¥¤È¤¤¤Ã¤¿½õ¤Ã¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤ÇÁª¼ê¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë±öºê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÎ¨Àè¤·¤ÆÌ£Êý¤ò·Ò¤²¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤âAstemo¤òÁê¼ê¤Ë3¡½0¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢2026Ç¯¤Î½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë