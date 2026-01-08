Myuk、「雪唄 - yukiuta (Remix)」を1月14日デジタルリリース決定！さらに、3月ワンマンツアーのキービジュアルを公開！
既発曲「Arcana」がInstagramリール総再生回数1000万回を突破し、「愛の唄」（Prod by Guiano）がテレビ朝日系全国24局ネット「EIGHT-JAM」にて、音楽プロデューサー蔦谷好位置の2024年マイベスト曲として選出されるなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。
新曲「雪唄 - yukiuta」MVが、YouTubeハイプランキングで総合一位を獲得するなど好評を受けている最中、1月14日（水）に「雪唄 - yukiuta (Remix)」の配信が決定した。楽曲「グライド」を制作したプロデューサーknoakによってRemixアレンジが手掛けられる。SNSではRemixが一足先に一部視聴できるため、是非チェックして欲しい。本日からサブスク予約（Pre-Add/Pre-Save）が開始されている。
合わせて、3月開催予定のキャリア最大規模のライブツアー「Myuk Anniversary Concert Tour 2026」のイラストキービジュアルも公開された。初日は3月21日（土）名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日（日）大阪 なんばHatch、ラストは3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケット受付中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。
また、メジャーデビュー5周年の26年2月4日には、2nd アルバム「Celeste（読み：セレステ）」が発売決定しているMyuk。「青空/空っぽ」の意味を持つラテン語をタイトルに、5年間の集大成をまとめた本作。特設サイトも公開され、今後収録曲などが発表されるため、是非情報を追って欲しい。CD完全盤には25年のワンマンライブ「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」の東京公演を収録。
5周年を目前に控えたMyuk、今後の動きに是非注目して欲しい。
●配信情報
2026年1月14日デジタルリリース
Myuk
「雪唄 - yukiuta (Remix)」
作詞：Myuk, 竹縄航太
作曲：Myuk
編曲：knoak
サブスク予約
https://myuk.lnk.to/yukiuta_remix_pspa
配信中
Myuk
「雪唄 - yukiuta」
作詞：Myuk, 竹縄航太
作曲：Myuk
編曲：Naoki Itai
配信リンクはこちら
https://myuk.lnk.to/yukiuta
サブスクキャンペーン実施中
https://myuk.jp/947/
●リリース情報
2nd アルバム
『Celeste』
2026年2月4日CD＆デジタルリリース
サブスク予約リンク
https://myuk.lnk.to/EMibEA
CD予約リンク
https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui
アルバム特設サイト
https://www.myuk-celeste.com/
収録曲などは後日発表
【通常盤（CD only）】
価格：￥3,500（税込）
デジパック初回仕様
【完全生産限定盤（CD+BD）】
価格：￥7,000（税込）
三方背デジパック仕様
＜BD＞
「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」
2025.6.7（Sat）@東京 Shibuya WWW X ライブ映像 を収録
●ライブ情報
Myuk Anniversary Concert Tour 2026
ローソンチケット
https://l-tike.com/myuk/
e+
https://eplus.jp/myuk/
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/myuk/
愛知
2026年3月21日(Sat)
DIAMOND HALL
OPEN 17:30｜START 18:00
全席指定 \5,500-（税込/ドリンク代別)
INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041
大阪
2026年3月22日(Sun)
なんばHatch
OPEN 17:00｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)
INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
東京
2026年3月29日(Sun)
Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45｜START 17:30
1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)
2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)
INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077
MyukオフィシャルFC ”Secret Hz”
Myukの最新情報やオフショット、ここでしか見られないスペシャルコンテンツをお届け
https://yodel-app.com/myuk/
登録はこちらから
https://bit.ly/43XGTxG
