蒼井翔太、デジタルシングル「Endless You」配信リリース！Lyric Videoも公開！
声優・アーティストとして活躍する蒼井翔太が、デジタルシングル「Endless You」を配信リリースした。
本楽曲は放送中のTVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』のEDテーマで、蒼井自身も“オルシス”役で出演している。推しへの溢れんばかりの愛情と一途なまでのひたむきさを綴った歌詞は、主人公・アルバが最推しである義兄・オルシスへと捧げる熱い想いを象徴している。煌びやかな王道ポップサウンドに乗せて、蒼井の透き通るようなハイトーンボイスが“ときめき”を鮮明に描き出し、作品の世界に彩りを添えるエンディングテーマが完成した。
さらに「Endless You」のLyric Videoも公開されたので、歌詞に込められた想いを映像からもより深く感じてほしい。
本作のリリースからスタートする蒼井翔太の2026年だが、1月17日(土)、18日(日)には初のオーケストラコンサート「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」の開催も控えている。ますます飛躍する蒼井翔太の活動から目が離せない！！
●リリース情報
TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』EDテーマ
蒼井翔太 デジタルシングル
「Endless You」
配信中
作詞：leonn,渡辺徹(Blue Bird’s Nest)
作曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)
編曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)
配信リンクはこちら
https://shouta-aoi.lnk.to/endlessyou
キャンペーン情報
＜ダウンロードキャンペーン＞
期間中に対象音楽配信サイトにて「Endless You」をダウンロード購入して頂いた方全員に
蒼井翔太ボイスメッセージをプレゼント！
実施期間：2026年1月7日(水)0:00〜1月20日(火)23:59
対象サイト：iTunes/animelo mix/Amazon Music/mora/レコチョク/
詳細はこちら
https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1533
＜LINE MUSICキャンペーン＞
期間中に「Endless You」をたくさん聴いてご応募いただいた方の中から、
抽選で10名様に『蒼井翔太 直筆サイン入りチェキ』をプレゼント！
応募期間：2026年1月７日(水)0:00〜2026年2月3日(火)23:59
賞品：蒼井翔太 直筆サイン入りチェキ10名様
詳細はこちら
https://www.shouta-aoi.jp/news/?id=1534
●作品情報
TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』
tvk（テレビ神奈川）にて、1月6日(火)より毎週火曜日21時55分〜放送
STREMING
Prime Videoにて1月3日(土)より毎週土曜日22時〜国内最速先行配信
その他配信プラットフォームでは1月6日(火)より毎週火曜日22時以降、順次配信開始
＜INTRODUCTION＞
貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。母が再婚した公爵家で紹介された義兄は、前世の「最推し」であるオルシスだった。「俺って最推しの義弟になったの!?」 と喜んだのも束の間、愛する義兄の笑顔が失われる原因が自分にあることを思い出し…!?迫りくる運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、 転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げる！シリーズ累計17万部を突破した人気作が送る、あったかほのぼの異世界転生ボーイズライフ！
【CAST】
アルバ：村瀬歩
オルシス：蒼井翔太
ハルス：辰守伶郎
フローロ：鳥越まあや
ブルーノ：広瀬裕也
●ライブ情報
「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」
Day1: 2026年1月17日(土) 15:00開場 16:00開演
Day2: 2026年1月18日(日) 14:00開場 15:00開演
会場：立川ステージガーデン
チケット情報
機材席開放につき、一般席・注釈付き指定席 追加販売中
・イープラス
https://eplus.jp/shouta-aoi2026/
・チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/shouta-aoi-orch26/
全席指定 一般：11,000円
注釈付き指定席：9,900円
特設サイト
https://www.shouta-aoi-sp.jp/2026_moments/
©朝陽天満・辻本嗣・アルファポリス/「最推し」製作委員会
関連リンク
蒼井翔太オフィシャルサイト
https://www.shouta-aoi.jp/
TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』公式サイト
https://animationid.com/saioshi/