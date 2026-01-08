ドライバーの高齢化に、人手不足。私たちの暮らしにも密接な運輸業界は今、多くの課題を抱えています。今年のキーワードを聞きました。

鹿児島市で開かれた運輸業界の賀詞交歓会には、およそ190人が参加しました。ドライバーの高齢化や人手不足など様々な課題に直面する中、運送業者は…

Ｑ今年、取り組みたいことは？

（鹿児島市・牧迫運輸 逆井望 専務）「持続可能な輸送体制の確立を目指している。（人手は）ぎりぎり維持している」

「安心・安全」を挙げたこちらのバス会社は、若者の呼び込みに力を入れています。

（日置市・南州交通 小園正輝 社長）「動画をYouTubeで宣伝して、短期間で動画を上げている。若い人を入れて育てることが一番重要なこと」

タクシー業界では新たな取り組みも始まっています。

（伊佐市・下小薗タクシー 下小薗充 社長）「若返る」「若い人が集まってきてくれないと、会社が維持できない」

下小薗タクシーでは、一般ドライバーが自家用車などを使って有料で客を運ぶ「ライドシェア」を導入しています。

（伊佐市・下小薗タクシー 下小薗充 社長）「手応えは十分ある。若い人がアルバイトで乗ってくれるようになってくればいい」

私たちの生活にも欠かせない、交通や運輸。今年も手探りの1年となりそうです。

・