鹿児島弁で女の子を意味する「おごじょ」という言葉をよく聞きますが、さつま町では「おなごんこ」とも言うそうなんです。

そんな鹿児島弁の本が出版されました。3700もの単語が載っています。鹿児島弁への熱い想いが込められた本を取材しました。

伊佐市出身のフリーライター、末吉順治さん。

近年、鹿児島弁を話す人が減る中、鹿児島弁を身近に感じてほしいと思い、この本をつくりました。

19年かけて県本土や離島を調査しました。3700もの単語が記された本は、先月、完成。しかし、本の完成から間もなく、末吉さんは78歳で亡くなりました。

8日、県庁で会見した弟の博人さんは、制作中の兄の思いや鹿児島弁の魅力を語りました。

（弟・末吉博人さん）「兄の口癖は『言葉は生き物』だと常に話していた」

本には鹿児島弁の単語と意味が載っているほか、同じ意味でも地域によって違う単語もわかるようになっています。

例えば「みそ汁」は、鹿屋市では「みそんすい」、肝付町では「おっけ」、大崎町では「みそんしゅい」と紹介されています。

（弟・末吉博人さん）「今の若い子どもたちに知っておいてほしい。鹿児島弁・方言は大事なもの、私たちの財産であると教えてくれる本だと思う。（方言は）我々日本人が守っていかなければならない（と思う）。どんどん方言で話して、広めていけたら」

鹿児島弁を子どもたちに伝えたいという思いを持っていた末吉さん。本は、県内467の公立の小学校に1冊ずつ贈られます。

本には、鹿児島のことわざも紹介されています。

例えば、「あらんいおのくっばっかい」。分かりますか？

末吉さんの本によると、「アラの魚は体のわりに口ばかりが大きい」という意味で、「口先ばかりの人」のことを指すんだそうです。

この、末吉さんの本「鹿児島弁（かごっまべん）」は今後、県内外の書店などでの販売も考えているそうです。

・