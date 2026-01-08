¡ÖBMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥¢¥¸¥¢3°Ì¡¡¹â¹»1Ç¯¤Î¾¾ËÜæÆ³¤Áª¼ê¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤ÌÜÉ¸¡×Ê¡²¬
µîÇ¯9·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¶¥µ»BMX¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤¬Ê¡²¬¸©È¬½÷»Ô¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£8Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÉþÉôÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤ÎÉþÉôÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬½÷»Ô¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»BMX¤Î¾¾ËÜæÆ³¤¡Ê¤·¤ç¤¢¡ËÁª¼ê¡Ê16¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¿¾¾ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢µîÇ¯9·î¤ËÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¾å¤Î¥¨¥êー¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö2025¥¢¥¸¥¢BMX¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ëÁª¼ê¸¢¡×¤Î¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ñー¥¯ÃË»Ò¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢3°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾ËÜæÆ³¤Áª¼ê¡Ê16¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¶á¡¹¤ÎÂç²ñ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÉþÉôÃÎ»ö¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤¯³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£