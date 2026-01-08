お笑い芸人のとりやま生配信が12月22日に配信されたABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で、カンボジアにおける恐怖の交通事情を明かした。

実家暮らしのとりやま生配信が両親から家を追い出されないための方法をリスナーが投稿するコーナーで、車道に飛び出しケガをすることで物理的に追い出されないようにするという案を紹介。

とりやま生配信はツッコミつつも、「現在の姉がそうなんで」と語った。

トンツカタン・森本は「お姉さん、何でしたっけ？」と質問。

とりやま生配信は「カンボジアでトゥクトゥクに轢かれて、今家にいるんで」と告白。投稿のように自ら轢かれに行ったわけではないが、姉が仕事のため滞在しているカンボジアで交通事故に遭い、足を骨折したという。

「動けないんで、実家にいるんで。俺まで事故っちゃうと、二人療養ってことになるんで」と続けた。

森本は「あんまりリンクしなかったからさ、トゥクトゥクと骨折が。平和な乗り物って感じしてたから」と指摘。

とりやま生配信は「楽しい旅行のイメージですけど、全然骨折するらしいですよ、あれ。歩道を走ってきたらしいんで」とまさかの実態を明かした。

森本は「怖！え？トゥクトゥク、結構さ、幅もあるしさ、普通に車じゃん！」と驚いた。

日本の外務省も「カンボジアの危険情報」として、トゥクトゥクやバイクによる交通事故が多発していると発表し、渡航する際の注意を促している。

原因不明のブラックアウトやインターナショナルスクールの生徒会選挙などについても語っている。

ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で無料配信中。

12月29日（月）には、第５回目も配信中。

