活動自粛のSKE48・中坂美祐、3月のライブも不参加に「心より深くお詫び申し上げます」
アイドルグループ・SKE48は8日、公式サイトを更新。同日活動自粛が発表されたTeam Eの中坂美祐が3月のライブも不参加になることが発表された。
【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐
サイトでは「SKE48 ミミフィーユ2ndライブ『君を見ていたい』 中坂美祐不参加のお知らせ」と題した文書を発表。「本日ご報告させていただいた通り、中坂美祐が本日より当面の間活動を自粛することに伴いまして、SKE48 ミミフィーユ2ndライブ『君を見ていたい』も不参加となります」とした。
このライブは3月3日に名古屋ダイアモンドホールで開かれる。サイトでは「SKE48ならびにSKE48ミミフィーユを応援していただいているファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
同サイトでは8日、「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたしました」と報告。「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました」と対応を発表し、中坂についても「協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と公表していた。
中坂は、2005年6月11日生まれ、愛知県出身。18年12月にグループ加入。キャッチフレーズは「私を(me)あなたは(you)好きになるー(みゆー) SKE48にやって来た元気娘！」。
【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐
サイトでは「SKE48 ミミフィーユ2ndライブ『君を見ていたい』 中坂美祐不参加のお知らせ」と題した文書を発表。「本日ご報告させていただいた通り、中坂美祐が本日より当面の間活動を自粛することに伴いまして、SKE48 ミミフィーユ2ndライブ『君を見ていたい』も不参加となります」とした。
同サイトでは8日、「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたしました」と報告。「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました」と対応を発表し、中坂についても「協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と公表していた。
中坂は、2005年6月11日生まれ、愛知県出身。18年12月にグループ加入。キャッチフレーズは「私を(me)あなたは(you)好きになるー(みゆー) SKE48にやって来た元気娘！」。