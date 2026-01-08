京都で竹林への落書きが相次いでいます。有名な観光名所・伏見稲荷近くの竹林でも被害が確認され、「許せない」との声も上がっています。

京都の観光地「伏見稲荷大社」。有名な「千本鳥居」に通じ、多くの観光客が通る道にある竹林で、今、ある問題が起きています。

記者

「ご覧ください。こちらには落書きが多く書かれてしまっています」

竹に文字や数字が刻まれるなど“落書き”が相次いでいるというのです。

記者

「こちらの竹には、英語のようなもののほかに漢字のような文字も書いてあります」

ほかにも…

記者

「マジックで書かれている落書きもあります」

さらに、こんなところまで！

記者

「2メートル以上の高さまで落書きがされています」

この竹林の所有者は…

竹林を所有する 中村晃さん

「わたしの先祖代々の後を継いでいる竹林なんです。こういうところに落書きがずっと続いています。（Q.傷の修復は？）それはもうできませんね。このままずっと残ります」

竹林への落書きは少なくとも100本以上におよぶと言います。柵が設けられている場所もありますが、乗り越えて刻んだと思われる落書きも。

別の場所の竹林の管理者も憤りを隠せません。

竹林を管理する 原田正史さん

「悪質ですよね。見た目が悪いのと、竹がかわいそうという気がしますね」

観光客も…

大阪からの観光客

「カッターかなんかで神様の山を汚している。それはね、本当に良くないことだから許されない。神聖な場所を傷つけてほしくないです」

実は去年も、京都の別の観光地で被害が…

記者（去年10月）

「地面から小石を拾って、そのまま竹に何かを書こうとしています」

嵐山の「竹林の小径」でも落書き被害が相次ぎ、市などは試験的に一部の竹を伐採するなど対応に追われていました。ただ、伏見稲荷周辺の山々は個人所有の土地が多く、伐採には人件費などのコストがかかり、現実的ではないといいます。

竹林を所有する 中村晃さん

「手が回らないと思います、個人的所有者としては。（落書きは）困ったもんとしか言いようがない」

京都市は「竹を傷つける行為は犯罪だと引き続き発信し、地域と協議しながら対応を考えていきたい」としています。