1月8日深夜より放送されるTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」に出演する榎木淳弥、緒方恵美のオフィシャルインタビューの一部が公開された。

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。TVアニメ第2期となる『懐玉・玉折／渋谷事変』が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼びました。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より公開された。

1月8日に第48話「執行」（第3期 第1話）、第49話「もう一度」（第3期 第2話）が初回1時間スペシャルで一挙放送されることを記念して公開されたオフィシャルインタビューでは、虎杖悠仁役の榎木が「ここからは作品の雰囲気がガラッと変わります。皆さんにどう受け止めてもらえるかなというドキドキも大きいです」とコメント。一方、乙骨憂太役の緒方は、第3期でアニメに本格登場する乙骨について「基本的に『他人を排除しない』と言いますか。もちろん呪霊相手なら別ですが、自分のことよりも他人のことを考えてしまう子です」と語った。

インタビュー全文は1月13日以降、順次公開される予定だ。

【榎木淳弥（虎杖悠仁役）コメント】

・第3期「死滅回游 前編」が放送される現在の心境について

ここからは作品の雰囲気がガラッと変わります。皆さんにどう受け止めてもらえるかなというドキドキも大きいです。映像的には、MAPPAさんがすごいものを作ってくださっているので、その辺りはこれまでと変わらず、より繊細なところまで届けられるんじゃないかなと。早く全話観ていただきたいですし、既に自分自身も先を観たい気持ちがあります。

・「死滅回游」から行動を共にするキャラクター・脹相の印象について

最初は敵として出会っているので、協力関係になってもそこまで信用しきれないとこがあって。脹相が好意や愛情を隠さずに表現する中で、虎杖は素直に返せないという状況です。一方で「死滅回游」の脹相は、虎杖のメンタルを支えてくれている存在でもあって、信頼関係を築き始めているようにも感じます。それこそ、虎杖が素直な気持ちを表現するシーンも少しだけ出てきますし。

【緒方恵美（乙骨憂太役）コメント】

・“乙骨憂太”の人物像について

基本的に「他人を排除しない」と言いますか。もちろん呪霊相手なら別ですが、自分のことよりも他人のことを考えてしまう子です。だからこそ、里香ちゃんのことも「祓おう」とするのではなく、「困ってしまった」「どうしたらいいんだろう？」と。里香ちゃんが周りの人を攻撃するのは困るけど、だからといって彼女を祓うことは一切考えていない。そういうことは一度も言っていないんです。

・『呪術廻戦』を作り上げるチームについて

とても丁寧で、誠実なチームだと思います。皆が「作品を良くするためにどうしたいか」ということをすごく考えているんです。少なくとも私が目にするところでは、皆がそういう想いで作品に向かっている気がしますね。ちょっとした問題があった時も、その問題をクリアにするためにどうするか。皆がそっと意識を向け合いながら丁寧に解決しています。言葉にせずとも、互いに気を遣いあっていることが分かる。多方面にベクトルが張り巡らされているような感じです。

