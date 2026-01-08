山形県内で初めて「宿泊税」の導入を目指す山形市で、導入に向け検討してきた委員会がきょう、市長に報告書を提出しました。

「宿泊税」は、ホテルや旅館などに宿泊する際、宿泊客が自治体に支払うものです。

山形市では、新たな観光財源の確保などに向け、この「宿泊税」の導入を目指していて、有識者や宿泊施設の関係者などでつくる検討委員会が協議してきました。

きょうは、協議内容をまとめた報告書が、委員会から佐藤市長へ渡されました。

報告書は、宿泊税による税収について観光資源の魅力向上や市民と観光客の満足度向上につながる施策に充てるとしています。

税率は宿泊料金の３パーセントで、市内のホテルや旅館、民宿などおよそ１５０の施設が対象です。

市は、宿泊税により年間１億７４００万円の税収を見込んでいます。

佐藤孝弘 山形市長「ご検討いただき方向性をまとめていただきました。これを山形市の観光振興の大きな一歩とつなげていきたいと思っております」

■修学旅行などの宿泊は課税しない方向

市は、修学旅行やスポーツ大会などに出場するための宿泊などには課税しない方向ですが、現段階では検討中だとしています。

また、宿泊税に対応したレジシステムの導入など、費用負担について宿泊施設からは不安の声も聞かれているということです。

佐藤孝弘 山形市長「宿泊事業者の方が困ることのないよう、どういった設備投資が必要かニーズを丁寧に聞きながら、そういった部分の支援をしっかりしていく」

■吉村知事は「広域的な観点も重要」

一方、吉村知事は、きょう「宿泊税」の取り組みについて広域的な観点も重要になるとの考えを示しました。



吉村知事「観光産業は非常に裾野が広い。一つの市とか町では完結しない、広域連携して取り組んでいくのがやはりもっとも望ましいのかなと思う。全県的に対話を進めながら県としては進めていければと思います」

山形市では報告書をもとに条例案を作成し、市議会の３月定例会に上程する予定です。

議決を受け、総務大臣の認可が下りれば、来年４月から宿泊税が導入される見込みです。