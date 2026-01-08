timelesz 現在開催中の新体制初ドームツアーの商品化が早くも決定！アリーナツアーの模様やMCダイジェスト映像も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszが、3月25日にライブBlu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』をリリースする。

■東京ドーム公演の映像を収録

現在、全6公演のドームツアーを開催中のtimelesz。そのtimelesz新体制初のドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』の映像化が早くも決定。

2025年2月5日の新体制発足後から、約11ヵ月の軌跡が詰め込まれた記念すべきライブツアーの模様が、初回限定盤／通常盤ともに3Disc仕様で余すことなく収録される。

初回限定盤／通常盤Disc1にはドームツアーから東京ドーム公演の本編を収録。初回限定盤のDisc2には、新体制初の全国アリーナツアーとして、2025年6月28日の千葉・ららアリーナ東京ベイ から、8月24日の静岡・エコパアリーナまで全国8都市24公演が行われたなかから、横浜アリーナ公演の本編を収録。

そしてDisc3にはアリーナ～ドームツアーの全会場から選りすぐったMCのダイジェスト映像を収録。さらに 横浜アリーナ／東京ドーム公演、それぞれで撮影した写真で構成されたスペシャルフォトブックも封入される。

また、通常盤のDisc2にはアリーナ～ドームのツアードキュメント映像を大ボリュームで収録。決意を新あらたに8人で ライブに向かっていく姿、初ツアーにかける想い他、素顔のtimeleszをのぞける見逃せない内容になっている。 Disc3の収録内容は後日発表される。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/