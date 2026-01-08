セカンドバッカー、新曲「喧嘩するほど」配信リリース決定
セカンドバッカーが、新曲「喧嘩するほど」を1月21日に配信リリースすることが決定した。
■“喧嘩”を題材としながらも、肯定のメッセージが込められた一曲
セカンドバッカーは、こうへい（Gu、Vo）、まさみ（Dr）による2人組の注目バンド。2025年にリリースした「犬とバカ猫」が各SNSで総再生数33億回を超え、TikTok音楽チャートで6週連続1位を獲得するなどバズを巻き起こしている。
そんなセカンドバッカーの2026年第1弾リリースとなる「喧嘩するほど」は、ネガティブに捉えられやすい“喧嘩”を題材としながら、“そこにある私とあなたの想いは誰にも取られない”という想いをキャッチーなメロディに乗せて歌い上げ、“喧嘩をして落ち込んだときにも、その喧嘩が悪いものではないんだよ”と、自分を肯定するようなメッセージが込められた一曲だ。
また、Pre-add＆Pre-save（配信事前登録）キャンペーンも開催中。参加者全員に「セカンドバッカー喧嘩フォト」がプレゼントされる。
3月30日には、結成3周年を記念した渋谷CLUB QUATTRO公演の開催も決定している。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「喧嘩するほど」
