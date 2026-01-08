本日の【株主優待】情報 (8日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (8日 発表分)



1月8日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ニチレイ <2871> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/8発表

毎年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、グループ商品詰め合わせ（継続保有期間3年未満で2500円相当、3年以上で3500円相当）を贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



日本スキー場開発 <6040> [東証Ｇ] 決算月【7月】 1/8発表

中間期優待を新設。現行の優待に加え、1月末時点で100株以上保有する株主に対し、自社施設が利用できる優待券を1セット贈呈する。



ツルハホールディングス <3391> [東証Ｐ] 決算月【3月】 1/8発表（場中）

新制度では、毎年2月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて5000～1万5000円相当の株主ギフト券（または寄付）を贈呈する。



■廃止 ――――――――――――――



サンデー <7450> [東証Ｓ] 決算月【2月】 1/8発表

TOBの成立を条件に、25年8月末をもって株主優待を廃止する。



株探ニュース

