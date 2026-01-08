2025年12月25日（木）から2026年1月31日（土）まで、『JAF（一般社団法人日本自動車連盟）札幌支部』と商業施設『ノルベサ』が連携し、『ノルベサ』屋上観覧車『ノリア』の利用料金が200円引になるアプリクーポンが配信されています。

『ノルベサ』は、多くの観光客が訪れる、歓楽街ススキノに立地する複合商業施設。鮮度にこだわった寿司をはじめ、焼肉・ラーメン・和食など数多くの飲食店が軒を連ねるほか、お買い物やアミューズメントも楽しめる人気スポットです。

画像：一般社団法人 日本自動車連盟

屋上にそびえる観覧車『ノリア』は、直径45.5m、地上78mに達する北海道唯一の屋上観覧車です。豊かな自然と都市が調和する、札幌の風景をゆっくりと楽しむことができますよ！

ゴンドラ内のシートにはヒーターが完備されているので、寒い冬でも快適に過ごせるのも魅力の一つ。地上へと舞い降りる雪の様子を眺めるのもおすすめです。

詳細情報

ノルベサ屋上観覧車「ノリア」利用料金200円引

期間：2025年12月25日（木）～2026年1月31日（土）

価格：大人（高校生以上）1,000円→800円、小・中学生500円→300円（未就学児は無料）

利用方法：受付時にJAFアプリクーポンを提示

北海道Likers編集部のひとこと

屋上観覧車『ノリア』で使えるJAFアプリクーポンが配信中！ お得に楽しめるチャンスです。

ゴンドラはすべてバリアフリー仕様なので、車椅子を使用されている方でも安心して乗車できますよ◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【JAF札幌】ノルベサ×JAF 屋上観覧車「ノリア」特別優待！札幌の夜景をお得に楽しもう - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。