サウジアラビアで6日に開幕したサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップに関連し、中国メディアの直播吧は7日、出場16チームの市場価値ランキングを取り上げ、「中国は3位で日韓より上だ」と報じた。

記事が取り上げたのは、SNSアカウント「ASEAN FOOTBALL」がサッカー情報サイト「トランスファーマルクト」のデータに基づいてランキングしたもの。順位と市場価値は以下の通り。

1位 サウジアラビア（920万ユーロ）

2位 イラン（913万ユーロ）

3位 中国（848万ユーロ）

4位 韓国（698万ユーロ）

5位 日本（658万ユーロ）

6位 オーストラリア（560万ユーロ）

7位 イラク（436万ユーロ）

8位 ウズベキスタン（395万ユーロ）

9位 キルギス（378万ユーロ）

10位 レバノン（314万ユーロ）

11位 ベトナム（313万ユーロ）

12位 UAE（303万ユーロ）

13位 カタール（283万ユーロ）

14位 ヨルダン（248万ユーロ）

15位 タイ（145万ユーロ）

16位 シリア（90万ユーロ）

中国のサッカーファンからは、U-23日本代表の市場価値について「全員20歳以下だから低いのだろう」との声が寄せられた。日本は今大会、2年後のロス五輪を見据えて全員が2005年以降に生まれた実質U-21日本代表で臨んでいる。

U-23中国代表の市場価値については、「中国のメッシ」とも呼ばれA代表の主力になりつつある王諐棟（ワン・ユードン）（19）1人が全体を押し上げていて、「中国は市場価値では3位だが、実力では下から3位だ」との声が寄せられた。トランスファーマルクトによると、王の現在の市場価値は150万ユーロ。

グループBの日本は7日の初戦でシリアと対戦し5-0で大勝した。グループDの中国は8日に初戦を迎え、イラクと対戦する。（翻訳・編集/柳川）