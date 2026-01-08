ñ»Ò¤ÎÈé¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªÂçºå²¦¾¤È¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂçºå²¦¾¤Îñ»Ò¤ÎÈé¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤ä³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¡¼¥º¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÎäÅàñ»Ò¤ÎÈé¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¥«¥Õ¥§¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥ë¥Ù¥¤¥«¡¼¤Ë¤Æ¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×¤òÀ½Â¤¡£2025Ç¯12·î17Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÂçºå²¦¾¡×9Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûñ»Ò¤ÎÀ½Â¤¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó350Å¹ÊÞ¡¢ËèÆüÌó5Ëü»®¤Îñ»Ò¤òÄó¶¡¡£¤³¤ì¤é¤Îñ»Ò¤Ï¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÊ¬¤ò365ÆüËèÄ«Å¹ÊÞ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂçºå²¦¾ ±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎäÅàñ»Ò¤ò¡¢ËèÆüÌó45Ëü¥Ñ¥Ã¥¯À½Â¤¡£Å¹ÊÞ¤Îñ»Ò¤ÈÎäÅàñ»Ò¡¢¤É¤Á¤é¤â¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ñ»Ò¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÎÀ½Â¤½ªÎ»»þ¤Ëñ»Ò¤ÎÈé¤Î¥í¥¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¥í¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Èé¤Ï»ôÎÁ²½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£ñ»Ò¤ÎÈé¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëñ»Ò¤ÎÈé¤ÎÃ¼¤òÎäÅà¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Æâ¥«¥Õ¥§¡¦¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼»ö¶È¡ÖR Baker¡×¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ØÍ¢Á÷¡£Íñ¤ä¥Ð¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖR Baker¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎÃ¼¤â°ì½ï¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×À¸ÃÏ¤¬´°À®¤¹¤ë¡£ÎäÅà¤·¤¿¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×À¸ÃÏ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Æâ¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤Î³ÆÅ¹¤ØÇÛÁ÷¡£Å¹Æ¬¤ÇÍÈ¤²¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£
¡ÖR Baker¡×¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËèÆüÌó5Ëü5000¸ÄÊ¬¤Î¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤òÀ½Â¤¡£¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤Îñ»Ò¤ÎÈéÆ±ÍÍ¡¢À½Â¤»þ¤ËÀ¸ÃÏ¤ÎÃ¼¤¬¥í¥¹¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï5Î³¤Î¤Ò¤È¸ý¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬»æ¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥·¥å¥¬¡¼Ì£¡¢¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯Ì£¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¡¢ñ»ÒÌ£¡¢ËãÇÌÆ¦ÉåÌ£¤Î5¼ï¡£ñ»ÒÌ£¤äËãÇÌÆ¦ÉåÌ£¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿±öÌ£¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢Âçºå²¦¾¤é¤·¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍèµÒ¤¬Â¿¤¤Æ»ÆÜËÙËÜÅ¹¡¢ñ»Ò¤ä°ïÉÊÎÁÍý¤ò´Ö¿©¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍèµÒ¤¬Â¿¤¤°ð²ÙÄ®±ØÁ°Å¹¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£¸å¡¢¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¡£¡×¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î²¼¡¢¡Ö¡Ü¡õ(¥×¥é¥¹¥¢¥ó¥É)¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎºÌ¤ê¤ä·ò¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¿©¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä¡×¤â¡¢ñ»Ò¤ÎÈé¤ÎÃ¼¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥ë¥Ù¥¤¥«¡¼¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÃ¼¤Î³èÍÑ¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Ç»þ´ÖÂÓÌä¤ï¤º¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ü¡õ¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤é¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤®¤ç¡¼¥Ê¥Ä
³°¤Ï¥«¥ê¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¸ý¥¿¥¤¥×¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£À¸ÃÏ¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¤Ò¤¤¿¤Æ¤ë¡£
²Á³Ê¡§300±ß
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡§5¼ï(ñ»ÒÌ£¡¢ËãÇÌÆ¦ÉåÌ£¡¢¥·¥å¥¬¡¼Ì£¡¢¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯Ì£¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Âçºå²¦¾¤Î¸ÂÄê9Å¹ÊÞ
¡Ú´ØÅì¡Û°ð²ÙÄ®±ØÁ°Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤à¤µ¤·Â¼»³Å¹¡¢¥«¥á¥¤¥É¥¯¥í¥Ã¥¯Å¹¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤È¿·»°¶¿Å¹¡¢¾¼Åç¥â¥ê¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢Àé½»¥ß¥ë¥Ç¥£¥¹Å¹¡¢¤é¤é¥Æ¥é¥¹ËÌ°½À¥Å¹¡¿¡Ú´ØÀ¾¡ÛÆ»ÆÜËÙËÜÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë»Í¾òÆíÅ¹
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
