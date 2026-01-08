大人の乾燥肌を救うアイテムとして人気上昇中のシートマスク。ここでは、大人世代の「肌悩み別おすすめシートマスク」を、コスメコンシェルジュとして活躍する美容のプロ・小西さやかさんに教えてもらいました。シミやくすみ、ハリ不足を簡単にケアできて、美肌度アップも間違いなし。

シミ悩みにはビタミンC配合のものがおすすめ

シミ予防など、マルチな美肌効果をもつビタミンCが大人の美肌のカギ。

「ダーマレーザー スーパー VC100 マスク」は、4種のビタミンCが透明感を引き出し、同時に毛穴悩みにアプローチ（写真右）。「メラノCC 集中対策マスク」は、ビタミンC×ビタミンE誘導体が乾燥した肌にうるおいをチャージ（写真左）。

・ダーマレーザー スーパー VC100 マスク 7枚入 ￥770（クオリティファースト）

・メラノCC 集中対策マスク28枚入 ￥990（ロート製薬）

肌のくすみにはレチノールをとり入れて

話題のレチノールを配合したマスクは、ターンオーバーが鈍くなる大人肌の味方。

「サナ なめらか本舗 リンクルジェル乳液マスク」は、豆乳発酵液とビュアレチノールを届けて、透明感とうるおいをアップ（写真右）。「ネイチャーリパブリック レチノール ピュアブライトユースシートマスク」は、レチノールと9種のビタミンが、明るいツヤ肌に導きます（写真左）。

・サナ なめらか本舗 リンクルジェル乳液マスク 5枚入 ￥990（常盤薬品工業）

・ネイチャーリパブリック レチノール ピュアブライトユースシートマスク 21枚入 ￥1870（ネイチャーリパブリック）

シワ＆ハリ不足悩みにはエイジングケア成分入りを選ぶ

エイジングケアに効果的な成分を、マスクで手軽にチャージ。

「ルルルンプレシャス GREEN（Glow up）」は、話題のヒト型セラミドや、植物由来の幹細胞エキスなどが肌の基礎力を底上げしてくれる名品（写真右）。「クリアターン プレミアム 薬用 シワ改善 美容液マスク〈医薬部外品〉」は、シワ改善効果のある有効成分・ナイアシンアミドでふっくらハリ肌に（写真左）。

・ルルルンプレシャス GREEN（Glow up） 32枚入 ￥2090（Dr.ルルルン）

・クリアターン プレミアム 薬用 シワ改善 美容液マスク〈医薬部外品〉 7枚入 ￥550（コーセーコスメポート）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください