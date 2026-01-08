つい出費が増えてしまう新年におすすめなのが、「買わないルールを決める」こと。カナダ在住で、もたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さん（60代）は、50代を過ぎてミニマルな生活を始めました。買わないことを心がけたら、お金を節約できただけでなく、時間や心の余裕もできたそう。昔は必要以上にものを買い、たくさんため込んでいましたという筆子さんが、買わない生活初心者のために、取り組みやすいルールを5つ紹介してくれました。

1：「安いから」という理由で買わない

私はものを買うとき、「値段の安さで選ばない」と決めています。

若い頃、スーパーの特設売り場で便利そうな収納グッズを見つけると、よく買っていました。「安いし、いつか使うかも」と買っていたんです。

しかし、入れるべきものが決まっていない収納用品ほど、ムダなものはありません。とくに入れるものもないので、街角でもらったポケットティッシュをそのケースに入れてどんどんため込みました。ティッシュは使わないまま、ホコリをかぶって汚れていく一方でした。100円、200円の「お得感」と引き換えに、ムダなものが増えてしまう生活をしていたのです。

それから、「安いから」ではなく、「これがないと困る」という理由で買い物をするようにしています。

2：ストックを買いすぎない

ストックがあると安心ですが、もちすぎると生活が複雑になります。もっているものの量が多いと、把握するのに苦労します。把握できないと、それぞれを活かすことができません。

以前の私は、洋服ダンスやクローゼットがパンパンで、その日着る服を探すだけでひと苦労でした。今は、服を厳選しているので、ハンガーにかけて一覧できます。

その結果、朝になにを着ようか迷うことがなく、探し物に時間を奪われることもありません。今の自分が本当に着るものだけが並んでいるクローゼットは、機能的で気分よく使ええます。

3：毎日のように買い物しない

毎日のように買い物をしているなら、週1日にまとめてしまいませんか。

私は現在、食材を週に一度、オーガニックフードのスーパーから配達してもらっています。買い物に行く回数を絞ると、ついで買いする頻度が下がります。

店舗で買っていたときは、売り場で目についたセール品や、ほかの客がカゴに入れているものに惹（ひ）かれて買ってしまうことがありました。今はそんな誘惑はありません。

買い物のペースを落とせば、節約できるだけでなく、時間も生まれます。浮いた時間は、仕事や家事、趣味など好きなことに充てられます。

買い物を控えて豊かな時間を生み出す。そう考えると、買い物に行かない日が、贅沢な日に変わるような気がしませんか。

4：むやみに新しいものを買わない

新しいものが欲しくなったら、すぐに買わず、家の中にあるものを使えないか考えてみます。たとえば、すでにある服の毛玉を取ったり、ゲタ箱の奥で眠っている靴を磨いたり、調子が悪いツールをメンテナンスしたり。そうやって手もちのものを活かします。

私は必要なものが出てきたら、まず、娘に「こんなものが欲しいと思っている」と相談します。娘は、「もったいない、あれを使えばいい」とよく言います。サラダスピナーを買うか迷っていたときは、「サラダなんて食べないでしょ」と言われました。

自分のことは近すぎてよく見えませんが、ほかの人は少し離れたところから状況を見られるので、冷静な助言をくれます。

5：なんとなくお金を使わない

とくに目的もなく、なんとなくお金を使うのをやめます。たとえば、気分転換に自販機で飲み物を買う、ふらっと入ったコンビニで雑誌やおやつを買うなど。

退屈だとこうした消費が増えますが、お金を使わなくても、気分を変えたり、心を満たしたりする方法はたくさんあります。

私は書くことが好きなので、10年日記を読み返して数年前の自分と比較、モーニングページ（朝、ノートに3ページ書くこと）で頭の中を掃除、夕方、デジタルプランナーで1日の仕事を振り返る、といったことをしています。

書くことでリラックスできるので、ものを買うより幸せな気分になれます。

買わないから自由になれる

年末年始はどうしても財布のヒモが緩みがちですが、あえてこの時期に「買わないルール」をつくってみませんか。それは、自分をしばることではなく、今の暮らしですでに満たされていることを確認するということです。

お得感や不安に振り回されず、自分の価値観でものを選び、今あるものを大切に使いきります。外に目を向けるより、自分と向き合ったほうが暮らしは充実すると感じています。

小さな買わない行動の積み重ねが、充実した1年につながるのではないでしょうか。