Photo: 山田いせ

寒さが本格化してきたので、最近は保温効果の高い靴下を履いて出掛けています。

でも、屋外の寒さに反して建物や乗り物の中が暖かいと、靴の中がムレムレになっちゃって辛いんですよね…。

帰宅後は家事でバタバタしちゃうので、とりあえず手を使わずにサクッと足だけ洗える便利グッズを取り入れてみました！

足洗いマット フットブラシ 人気 足裏ブラシ 足裏マッサージ 足あらう マット フットケアブラシ 足 ブラシ ボディブラシ 足洗いソープ 背中 ブラシ フットメジ 足裏 フットケア 足の臭い対策 足の匂い消し 角質ケア 吸盤付き 滑り止め 子供 消臭 お風呂 抗菌 柔らかい 足の臭い対策グッズ 足湯 (ライトブルー, 【マット・フック】セット)
749円
Amazonで購入する
PR
1,299円
楽天で購入する
PR

UPBEATLIFEの「フットブラシ」はシリコン製の足洗いマット。

師走の忙しさや忘年会疲れで足の臭いが気になる人冬の乾燥でかかとの角質が気になっている人冷えで足先の血行が滞っている人

にも注目して欲しい、シンプルながら画期的なヘルスケアアイテムです。

“3D立体構造”で指の間・土踏まず・かかとにフィット

「フットブラシ」は有害物質不使用、健康と環境に優しい高機能素材・TPE（熱可塑性エラストマー）でできた足洗いマット。

パッと見は心許ない印象だったのですが、ゴムのような弾性とプラスチックのような加工性を併せ持っており、毛足の長めブラシ部分は意外とハリがあります。

部位によって毛足の長さが異なる“3D立体構造”で、これによって足の裏・指のいたるところにブラシがフィットするから、手を使わずともしっかり洗えるのだそう。

裏には吸盤がたくさん付いているので、床や壁にくっつけて使うことも可能。ケガなどで手がうまく使えない時に、背中を洗うにも便利です。

重さは約206g、耐熱温度は60℃〜70℃なので、熱めのお湯で流して付属のS字フックに引っ掛ければ、浴室乾燥の風で乾かしても大丈夫。

すり足するだけ！ノーハンドで臭いも汚れも角質もオフ

「フットブラシ」の使い方は至って簡単！浴室の床でブラシをお湯で濡らし、ボディソープをほんのすこーし垂らして…

すり足の要領で足を前後にスライドさせれば…

あっという間に泡立ちます！これなら、小さいお子さんでも簡単にできちゃいますね〜。

最後にシャワーで流せば、すっきりピカピカ！ほんの1分くらいのプロセスで、1日の汚れや疲れが和らいでいきます。

終わった後は足の裏がじんわりあったかくて、足先から上に血の巡りが促進される感覚が心地よいんですよ。これは癖になる。

しかもガサガサだったかかとの角質も柔らかくなってきて…ニヤニヤしてます。

どうしようもなく疲れていて風呂キャンしたい気分のときでも、帰宅後に顔と足だけは洗っておけば眠りの質もキープできるかも。

我が家は海のレジャーを嗜むので、砂だらけの足を洗うのにも役立ちそうです。

「フットブラシ」を取り入れれば、面倒なことへの心の障壁が低くなった上に、健康や美容のモチベもあがっちゃうなんて。有能すぎるぞ。

