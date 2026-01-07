挿すだけで車内で動画を楽しめる「GetPairr Go」が実質1万円前後！キャンペーン実施中



惠州凌鹰智能科技は、挿すだけでYouTubeやPrime Videoなどを楽しめる「GetPairr Go」を実質1万円前後で入手できるキャンペーンを、1月5日(月)〜2月28日(土)の期間で実施中。クーポンコード「OFQS3BVC」を入力すると、20％オフ(クーポンと併用可能)の割引が適用され、最終購入価格11,880円で購入可能だ。

同製品は、Amazonにて購入できる。

製品概要

「GetPairr GO」は、「AI BOXを初めて使う人でも迷わず楽しめる」ことをコンセプトに開発された、高コストパフォーマンスのエントリーモデルだ。

従来の車載ディスプレイを活かしながら、動画視聴・音楽再生・ワイヤレス接続など、ドライブに必要な機能をバランスよく搭載。

難しい設定や専門知識は必要なく、USBに挿すだけで車内の楽しみ方が大きく広がり、渋滞中などドライブの退屈な時間が、映画館のようなひとときへと変わる。

製品の主な特長



「GetPairr GO」にはAndroidシステムを搭載。USBを挿してネット接続するだけで、YouTube・Netflix・Prime Videoなどの動画コンテンツをすぐに楽しめる。複雑な初期設定は不要。エンジンをかけてUSBに挿すと自動起動するので、機械が苦手な人でもその日から使える。



また、有線接続のCarPlay／Android Autoをワイヤレス化し、乗車するだけで自動接続できるのもポイント。スマホをポケットに入れたまま、ナビも音楽もすぐ操作でき、毎回ケーブルをつなぐ煩わしさから解放される。



さらに、本体のUSB-AポートにUSBメモリを挿すことで、事前に保存した動画や音楽を通信なしで再生可能。山道やトンネル、電波の弱いエリアでもエンタメが止まらない。



そして、小型ボディと最小限の配線で車内に自然に収まる設計も特長。見た目も使い勝手もスマートな車内環境を実現する。

なお、同製品には、購入から1年間の製品保証が付いている。万が一、不具合が発生した場合でも交換・返金で対応してくれる。

ナビだけの車内が映画館に変わる！「GetPairr Go」でクルマ時間をより楽しんでみては。

■GetPairr Go 割引詳細

割引率：20％オフ(クーポンと併用可能)

クーポンコード：OFQS3BVC

有効期間：1月5日(月)〜2月28日(土)

最終購入価格：11,880円

(Higuchi)