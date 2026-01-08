ふわもこ可愛いーーーッッ！！【3COINS】足元からあったまる♡「冬アイテム」

寒い時期になると気になる足の冷え。少しでも解消したい時は【3COINS（スリーコインズ）】の「冬アイテム」を取り入れてみては？ 見た目もあたたかみのあるスリッパが登場しており、床の冷たさや、すきま風から守ってくれそうです。今回は冬にこそ履きたくなる可愛いスリッパをご紹介します。

歩くたび跳ねそうな耳付きの「ウサギモチーフスリッパ」

ウサギ風の長耳が付いている、モコモコ感が可愛いスリッパ。英字ロゴがあしらわれた、大人でも気兼ねなく履けそうな上品さがあります。公式サイトによれば「ふんわりと優しい肌ざわりで、足元をやさしく温めます」と、履き心地の良さもうかがえます。価格は\660（税込）。歩くたびに耳が跳ねて、気分まで上げてくれそうです。

内側までたっぷりのファーがあしらわれた「ムートン風スリッパ」

ムートン風の少し毛足の長い質感が可愛いスリッパ。公式サイトによると「ふわふわのフェイクファー」が内側にもたっぷりとあしらわれていて、あたたかな履き心地をもたらしてくれそうです。底面は厚みがあり、床の冷えが気になる時にもうってつけ。価格は\660（税込）。バイカラー配色もポイント。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino