ギフトブランド「Yukarien」の人気ペアキーリングにバレンタイン限定カラー2色登場！



神奈川県横浜市に本社を構えるMERARCは、ギフトブランド「Yukarien(ユカリアン)」のバレンタイン限定カラー2色を展開した「2026 Valentine Selection」を、Yukarien公式オンラインショップにて、1月5日(月)より期間限定で販売している。

“想いの時間”を形にするギフトブランド「Yukarien」

誰かを想って選ぶ時間。その瞬間こそが、何よりも尊く、美しい。

「Yukarien」は、そんな“想いの時間”を形にするために生まれたギフトブランド。想いをかたちにしながら、日常にそっと寄り添うレザーギフトを展開している。

公式オンラインショップでは、ペアセットも選べるキーリング「Leather Keyring」をはじめ、「Leather AirPods case」「Leather Airtag case」「Leather iPhone case」などをラインナップしている。

変わりゆく日々の中で、ふと心がほどけるような小さな幸せを届けたい。それが原点であり、日常と未来を繋ぐMERARCの想いだ。

人気ペアキーリングに限定カラー2色登場



「2026 Valentine Selection」では、ブランドを代表する「Leather Keyring」に、バレンタイン限定カラー2色が登場。日常に自然になじむペアキーリングに、バレンタインのための特別なカラーをまとわせた、想いをさりげなく伝えるギフトだ。

限定色:ローズショコラ

限定色:ミントショコラ

限定カラーは、「ローズショコラ」と「ミントショコラ」の2色。甘くなりすぎず日常に溶け込む大人のバレンタインをイメージした特別なカラーだ。





職人の手仕事による上質なレザーと刻印、そしてこのバレンタインだけのカラーが、大切な人との“おそろい”をさりげなく演出。大切な人との距離を自然に縮めてくれそうだ。

今年のバレンタインは、言葉にしきれない気持ちをさりげない“おそろい”で伝える「Leather Keyring」を選んでみては。

■Yukarien

公式オンラインショップ：https://yukarien.official.ec

Instagram：https://www.instagram.com/yukarien_official.jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@yukarien_official.jp

