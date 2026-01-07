¡Ú¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Û¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë15¡Á18ºÐ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î½¢Ï«½àÈ÷·¿Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKJ¸ÍÄÍ¹»¡×³«¹»¡ª
ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¶µ°é¡¦Ê¡»ã»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥é¡¦¥¼¥ß¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶è¤Ë¹â¹»À¸Ç¯Âå(15¡Á18ºÐ)¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿½¢Ï«½àÈ÷·¿Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¤é¤ê¥¸¥ç¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë ¸ÍÄÍ¹»(°Ê²¼¡¢KJ¸ÍÄÍ¹»)¡×¤ò¡¢1·î5Æü(·î)¤Ë³«¹»¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¤È½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç¤Î¡Ö¤¹¤´Ö¡×¤òËä¤á¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó»Ù±ç¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¸½¾õ
Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï2023Ç¯»þÅÀ¤Ç»ö¶È½ê¿ô2Ëü¥«½ê¤òÆÍÇË¤·(*1)¡¢ÎÌÅª³ÈÂç¤«¤é»Ù±ç¤Î¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤ÏÄ¾¶á10Ç¯´Ö¤ÇÇÜÁý¤·¤Æ¤ª¤ê(*2)¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»Ù±ç¤Ø¤ÎÀøºßÅª¥Ë¡¼¥º¤Ï³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸Ãæ¿´¤Î¡ÖÍ·¤Ó¡¦À¸³è»Ù±ç¡×¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹âÀ¸¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Î½¢Ï«¥Ë¡¼¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÅª»ö¶È½ê¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
½¾Íè¤è¤ê¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢³ØÎð´ü¤Î½ª¤ï¤ê(18ºÐ)¤È¤È¤â¤Ë°ìÅÙÅÓÀÚ¤ì¡¢¼¡¤ÎÀ®¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÂç¤¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤ä¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬À¸¤¸¤ë¡Ö18ºÐ¤ÎÊÉ¡×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¿ÊÏ©Ì¤·èÄê¡×¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò»Ù±ç
¡Ö¤¤é¤ê¥¸¥ç¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Ê¡»ã·¿¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¸·ë¤·¤¿»ÜÀß¡£ÍÄ»ù´ü¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÎÅ°é¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤¼Ò²ñ»²²Ã¤È¤¤¤¦·Á¤Ø·ë¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö²Í¤±¶¶¡×¤Ç¤¢¤êµï¾ì½ê¤À¡£
¶µ°é´Ä¶¤òÍý²ò¤·¡¢Ê¡»ãÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ëÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡×¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤äÄÌ¿®À©¹â¹»¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Î¡Ö¿ÊÏ©Ì¤·èÄê¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡£
KJ¸ÍÄÍ¹»¤Ï¡¢¥¯¥é¡¦¥¼¥ß¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿Ê¡»ã»ö¶È¤Î¡Ö¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¤¹¤´Ö¡×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¡£ÍÄ»ù´ü¡¦³ØÆ¸´ü¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È(¤³¤É¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¶µ¼¼¡¦¥³¥Ú¥ë¥×¥é¥¹)¡×¤Î±äÄ¹¾å¤Ë¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Æ±»ö¶È½ê¤ò³«¹»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
KJ¸ÍÄÍ¹»¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
KJ¸ÍÄÍ¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ï½¢¶È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë18ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÊ¡»ã·¿¥«¥ì¥Ã¥¸(¤æ¤¿¤«¥«¥ì¥Ã¥¸)¡×¤ª¤è¤ÓÀ®¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê(¥¢¥¯¥»¥¹¥¸¥ç¥Ö)¡×¤Ø¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê½¢Ï«ÄêÃå¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
[caption id="attachment_1508286" align="aligncenter" width="600"] ½µ´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÎã¡¿³Ø¹»½ªÎ»»þ¹ï¤ä²ÈÂ²¤ÎÅÔ¹ç¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤äÍøÍÑÍËÆü¤òÀßÄê[/caption]
KJ¸ÍÄÍ¹»¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥¸¥ç¥Ö¡×¤äÊ¡»ã·¿¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ö¤æ¤¿¤«¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÆ³Æþ¡£
½¢Ï«½àÈ÷¤ÈÊü¥Ç¥¤¤Î¡ÈÎÉ¤¤¤È¤³¤í¼è¤ê¡É¤Ç¡¢ÎÅ°é¤Î5ÎÎ°è¡Ö·ò¹¯¡¦À¸³è¡×¡Ö±¿Æ°¡¦´¶³Ð¡×¡ÖÇ§ÃÎ¡¦¹ÔÆ°¡×¡Ö¸À¸ì¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡¦¼Ò²ñÀ¡×¤ò¡¢½¢Ï«»ëÅÀ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±ÉÕ¤±¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¥Þ¥Ê¡¼¡¢PC¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡¢¤ª¶â¤È·ÐºÑ¹ÖºÂ¡¢ÌÌÀÜÎý½¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ò°·¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡»ãµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Îµï¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ð¡¼¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥×¥í¤Î½¢Ï«¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤òÄó¶¡¡£³Ø½¬»Ù±ç(¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦½ÉÂêÂÐ±þ)¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢åÌÌ©¤Ê¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦´õË¾¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÊÏ©Ì¤·èÄê¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³ð¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î³°Éôµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÎÀâÌÀ²ñ»²²Ã¤ä¸«³Øµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£´ë¶È¸«³Ø¤ä¼Â½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤Î½¢Ï«¤òÁ´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æþ¼Ò¸å6¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¿¦¾ìÄêÃå»Ù±ç¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤â¹Ô¤¦¡£³«¹»ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
KJ¸ÍÄÍ¹»¤Î³«¹»ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¤È½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç¤Î·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤ë»ö¶ÈÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¾ÍèÅª¤Ê½¢Ï«ÄêÃå¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹(°ìÉôÈ´¿è)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤°KJ¸ÍÄÍ¹»¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£½¢Ï«½àÈ÷·¿ Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¤¤é¤ê¥¸¥ç¥Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¸ÍÄÍ¹»
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶è¸ÍÄÍÄ®205-8 ÂçË§2nd¥Ó¥ë 2³¬
Äê°÷¡§10Ì¾
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ÄÌ½ê¼õµë¼Ô¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸Ç¯Âå(15¡Á18ºÐ) ¢¨²£ÉÍ»Ô¤è¤êÇ§²Ä
¾ÜºÙ¡§https://kirari-kodomo.com/kirari-jobschool
