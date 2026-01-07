プリン専門店「永平寺だるまぷりん」から、受験等のシーズンに縁起を贈る限定スイーツが登場



受験シーズンや新年の挨拶などに向けた“縁起スイーツ”として、福井県永平寺町のプリン専門店「永平寺だるまぷりん」が、年末年始限定商品を発売。

新年の門出を祝う年賀向け商品と、受験生を応援する合格祈願スイーツの2種類を展開している。公式オンラインショップを中心に、全国へ届ける。

永平寺だるまぷりんについて



永平寺だるまぷりんは、大本山永平寺のお膝元・福井県永平寺町に本店を構えるプリン専門店。禅宗の祖・達磨大師に由来する“だるま”をモチーフに、「願いを込める」「何度でも起き上がる」という想いをスイーツに込めて誕生した。

福井県産素材を中心に使用した、なめらかでコクのあるプリンはSNSを中心に話題となり、累計販売個数80万個を突破。福井県の人口を超える数量を販売し、全国から支持を集めている。

主な掲載・受賞実績は、日経プラス1「プリンで味わうご当地の魅力」ランキング全国4位、日本経済新聞「福井のお土産 なんでもランキング」2位だ。

受験生に寄り添う「合格だるまぷりんセット」



今回、永平寺だるまぷりんが、年末年始限定商品を発売。

受験シーズンに合わせて毎年好評の「合格だるまぷりんセット」は、大本山永平寺にてご祈祷を受けた合格祈願お守り付きの応援スイーツ。



今年は、年末年始限定のだるまぷりんを加えた特別仕様で登場。紅白を表現した「いちごみるくプリン」と「レアチーズプリン」に加え、縁起を担ぐ限定ぷりんを詰め合わせ、努力を重ねる受験生に寄り添う。

プリンのフタに付いたQRコードをスマートフォンで読み取ると、キャラクター「だるぷり男爵」からの応援メッセージが表示される仕掛けも用意。家族からの想いを届けるギフトとしても選ばれている。

ぷれーんぷりんに金粉をあしらった縁起スイーツ





また、「だるまぷりん」年末年始限定セットは、2026年の干支「午」をあしらった限定デザインのだるま瓶を採用。干支「午」は「前進」「飛躍」「活力」の象徴とされ、新しい一年のスタートにふさわしい縁起を込めた。

[caption id="attachment_1508094" align="aligncenter" width="600"] 干支プリン6個セット[/caption]

永平寺だるまぷりん一番人気のぷれーんぷりんに金粉をあしらい、年末年始限定の縁起スイーツとして仕立てている。

新年の挨拶やお年賀、年始の仕事始めの景気付け、取引先への手土産など、“縁起を贈るギフト”として幅広いシーンで利用されているという。

商品の詳しい情報は、下記の公式HPから確認を。

年末年始限定商品はもちろん、この機会に永平寺だるまぷりんの商品についチェックしてみては。

永平寺だるまぷりん 公式HP：https://daruma-pudding.com/

(ソルトピーチ)