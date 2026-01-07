¡ÚµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡Û¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEKATO¡×¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈPOPUP³«ºÅ¡ªÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÍÑ°Õ
¡ÖEKATO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥íµé¤Î¥±¥¢¤ò¼«Âð¤Ç³ð¤¨¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEKATO(¥¨¥«¥È)¡×¤¬¡¢1·î6Æü(²Ð)¡Á12Æü(·î¡¦½Ë)¤Î7Æü´Ö¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°¤Ë¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖEKATO¡×¤Ï¡¢¥×¥íµé¤ÎÈ©¤È¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤¬¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÃÂÀ¸¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ãº»À¥¬¥¹¤¬60Ê¬´Ö¤â»ýÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÃº»À¥¬¥¹(¢¨1)¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤ÎºÙÉô¤ò»É·ã¤¹¤ë272ËÜ¤Î¿Ë¾õÆÍµ¯¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ë¡¼¥É¥ë¥í¡¼¥é¡¼¡Ö¥Ü¥Ç¥£ ¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤À½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦Èþ¤ÎÎ¹Ï©¤Ë³Î¤«¤Ê¼«¿®¤òÅº¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÍ³Íè¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÄó¶¡¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊÑ²½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÂç¿Íµ¤¤ÎÃº»À¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖEKATO POP UP SHOP¡×¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÃº»À¥¬¥¹(¢¨2)¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢1Ê¬´Ö¤ÎË¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¯Ãº»À(¢¨3)Àö´é¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È ¥¹¥Ñ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂç¿Íµ¤¤ÎÃº»À¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
POP UP¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
·ÚÎÌ¡õ½¼ÅÅÉÔÍ×¤ÎÁ´¿ÈÍÑ¥í¡¼¥é¡¼¡Ö¥Ü¥Ç¥£ ¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥í¡¼¥é¡¼¡×¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢272ËÜ¤Î¡È¿Ë¾õÆÍµ¯¡É¤Ë¤è¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
POP UP´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Á´¾¦ÉÊÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢À½ÉÊ¤¬POP UP¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤êÅÐ¾ì¡£
¼«Âð¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖLIFT CARE SET(¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¥»¥Ã¥È)¡×33,000±ß¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤«¤éÆ¬Èé¡¢´é¤Þ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¤ò³ð¤¨¡¢¾å¸þ¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¤Ï¡¢È©¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¹Ô¤¦¥±¥¢¤Î¤³¤È¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£ ¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥í¡¼¥é¡¼¡×¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯10²óÊ¬ or ¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯10²óÊ¬¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¡õ¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¡×¤À¡£
¡ÖSTARTER SET(¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È)¡×18,513±ß¤Ï¡¢¡ÖEKATO¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ³ÊÃº»À¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯10²óÊ¬¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È ¥¹¥Ñ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¡õ¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¡×¤À¡£
¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯10²óÊ¬¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯10²óÊ¬¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯10²óÊ¬¡×¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯5²óÊ¬ ¡õ ¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯5²óÊ¬¡×¤«¤éÁªÂò¤·¤è¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥»¥Ã¥È¤â¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤äÌµÎÁ¹ï°õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â
¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Æ¬¸ÂÄê´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤ÎÃº»À¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¥¸¥§¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È ¥¹¥Ñ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢4ÅÀ¤ò¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢1ÅÀ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖEKATO¡×¤ÎPOP UP¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª7,700±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡ÖEKATO¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¤¯¤¸°ú¤¤Ø»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¹ØÆþÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿²ñ´üÃæ¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£ ¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥í¡¼¥é¡¼¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¹ï°õ(Ì¾Æþ¤ì)¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¡£Ì¾Á°¤ä¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤À¤±¤Î1ËÜ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Ê¸»ú¿ô¤ä»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÊ¸»ú¡¦µ¹æ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä·ÊÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËGET¤·¤è¤¦¡£
¡ÖEKATO¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP¤Ç¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£EKATO POP UP SHOP
²ñ´ü¡§1·î6Æü(²Ð)¡Á12Æü(·î¡¦½Ë)
²ñ¾ì¡§¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°2³¬ ÆÃÀß²ñ¾ì
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ±ö¾®Ï©²¼¥ëÅì±ö¾®Ï©Ä®
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
¾ÜºÙ¡§https://ekato.online/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/kyoto2026
EKATO WEB¥µ¥¤¥È¡§https://ekato.online
¢¨1¡¦2¡¦3 À°È©
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
(º´Æ£¤æ¤ê)