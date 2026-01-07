【東京都渋谷区】「マイリトルポニー」のポップアップイベント開催！回って楽しい、回遊型の体験設計に



カラフルで個性豊かなポニーたちの世界が、この冬、原宿に登場！

KAYOUは、「マイリトルポニー(My Little Pony)」の日本市場向けイベント展開を本格始動し、その第一弾として東京・原宿の商業施設「WITH HARAJUKU」にて、2026年1月16日(金)〜18日(日)の期間、体験型ポップアップイベントを開催する。

なお、KAYOUは、人気IPを活用したコンテンツ・グッズの企画展開をグローバルに行うエンターテインメント企業だ。

「マイリトルポニー」について

「マイリトルポニー」は、友情を描く、世界的キャラクターIP。「友情」「思いやり」「協力」といった普遍的なテーマを軸に、世代や国境を越えて多くのファンに親しまれている。

「マイリトルポニー」の魅力を体験しよう

今回開催される体験型ポップアップイベントは入場無料・事前申込不要で、誰でも気軽に参加できる。

会場は、フロアを巡るたびに体験内容が広がる“回って楽しい”回遊型の体験設計となっており、フォトスポットでの撮影をはじめ、スタンプラリー形式のミニゲーム(全6種)、TCG(トレーディングカード)体験まで、「マイリトルポニー」の魅力を一度に体験できる内容となっている。

さまざまなコンテンツを用意

ポップアップイベントの1Fは、フォトスポットエリアで、ウェルカムミッションでノベルティ(予定)をプレゼント！入口では、「マイリトルポニー」の世界感を再現したフォトスポットが出迎えてくれる。撮影やSNS投稿などの指定ミッション参加者には、数量限定ノベルティ(バルーン予定)がプレゼントされる。

B1は、スタンプラリー＆ミニゲームエリアで、集めるほど特典アップ！受付にてスタンプカードを受け取り、全6種のミニゲームに挑戦できる。獲得したスタンプ数に応じて、特典内容がアップする。

特典内容は、スタンプ2つでドリンク引換券×1(3Fにて交換)、スタンプ4つ以上でドリンク引換券×1＋抽選(ルーレット)×1となっている。

ミニゲームラインナップ(予定)は、モグラたたき、ビーンバッグ(投げ)、DIY(自分だけのポニーをつくろう)、輪投げ、メッセージボード(祝福カード)、キャラクター名前合わせとなっている。なお、会場内での商品の販売はなく展示のみとなっている。

3Fは、TCG体験エリア。スタッフのサポート付きで、初心者も気軽にTCGを体験できる。ルールを知らない人でも楽しめる体験卓を用意しており、体験した人には限定PRカード(予定)がプレゼントされる。

SNS連動キャンペーンを開催

また、SNS連動キャンペーンを実施。

イベント当日、会場内ミッション(フォロー／いいね／投稿など)達成で、イベント限定ノベルティが進呈される。数量限定・なくなり次第終了となる。

キャンペーン詳細や会場コンテンツの追加情報は、SNSにて随時発表されるのでチェックしてみて。

この機会に、ファンはもちろん、初めて作品に触れる人や親子連れも楽しめる「マイリトルポニー」の体験型ポップアップイベントに足を運んでみては。

■マイリトルポニーの体験型ポップアップイベント

開催時間：2026年1月16日(金)14:00〜19:00、17日(土)10:00〜19:00、18日(日)10:00〜19:00

会場：WITH HARAJUKU

住所：東京都渋谷区神宮前1丁目14-30

マイリトルポニー東京原宿イベント X(旧Twitter)：https://x.com/PonyJPEventKY

マイリトルポニー東京原宿イベント Instagram：https://www.instagram.com/ponyjpeventky

※ ノベルティ・配布物は数量限定、混雑時は入場制限を行う場合がある

(ソルトピーチ)