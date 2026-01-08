彩墨画とドット絵が融合した仙侠RPG！SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『ドット覇道』

SEVEN＆EIGHT HOLDINGSから、スマートフォンゲーム『ドット覇道』のiOS先行配信が開始されました。

本作は、伝統的な彩墨画の美しさと精密なドット絵を融合させた「彩墨ドット」スタイルが特徴の仙侠RPGです。

SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『ドット覇道』

配信開始日：2026年1月8日(木) iOS先行配信

プラットフォーム：iOS

App Store：https://dothadou.go.link/9Uo5s

公式サイト：https://dot.hadou.78hd.co.jp/

「彩墨画」と「ドット絵」を融合させ、芸術的感性で再構築された新たな仙侠世界を舞台とするスマートフォンゲーム。

プレイヤーは一人の修仙者となり、70を超える仲間を収集・育成しながら三界の覇権を目指します。

美麗な彩墨画とダイナミックなドット絵が融合したビジュアルが魅力です。

ゲームの特徴とシステム

ジャンルは「仙侠SLG×RPG」。

シンプル操作の横スクロールによるリアルタイムバトルで敵を打ち破り、集めた資源で自らの拠点を建設・拡大していきます。

RPGの成長要素とSLGの戦略要素が融合した、奥深いゲームシステムが特徴です。

キャラクターの奥深さを伝える精緻な立ち絵と、光影効果で描かれるドット絵の戦闘シーンを楽しめます。

修仙の旅路とストーリー

物語の始まりは、名もなき辺境の島。

プレイヤーは一人の凡人として修行の道を歩み出し、「練気」から「渡劫」へと己を磨き上げます。

やがて三界の運命を左右する伝説の修仙者へと昇り詰める王道修行ストーリー。

仙・魔・神・妖といった70人を超える個性豊かな仲間たちと共に、試練を乗り越えていきます。

拠点の開拓と経営要素

本作には自分だけの「仙島(霊島)」を開拓・経営する本格シミュレーション要素が搭載されています。

霊島を探索し、土地を開拓、鉱石を採掘し、霊城を建設することが可能です。

仲間を育て、拠点を築き上げることで、三界の覇者を目指す基盤を作ります。

戦略的なリアルタイムバトル

戦闘は横スクロール型のリアルタイムバトルを採用。

数千に及ぶスキル、数十種類の職業、属性の異なる仲間たちの組み合わせにより、無限大の戦略が生まれます。

部隊の布陣や、戦況を一変させるスキル発動のタイミングなど、指先一つの知略が勝敗を分けます。

また、全サーバーを巻き込む大規模な「クロスサーバーSLG」モードも搭載。

全国のライバルとの領土争奪戦や、同盟を結んでの協力プレイなど、やり込み要素満載の冒険を楽しめます。

動画配信について

SEVEN＆EIGHT HOLDINGSが提供するコンテンツに関しては、原則として動画配信が可能となっています。

詳細は公式のガイドラインをご確認ください。

動画制作ガイドライン：https://78hd.co.jp/video-guideline

懐かしくも新しい「彩墨ドット」の世界へ。

SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『ドット覇道』の紹介でした。

