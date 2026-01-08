小瀧望、保育園の先生役でモテモテ「楽しんでやらせてもらっています」
俳優の志田未来、小瀧望、天野優が8日、都内で開催された火曜ドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）制作発表に出席。志田は保育士を演じている小瀧について、小さな女の子たちからのモテっぷりを明かした。
【写真】仲良く手をつないで登場した志田未来と“ムスコ”役・天野優
本作は、漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』の映像化。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリーを描く。この日は共演する塩野瑛久、兵頭功海、西野七瀬、ビビる大木も出席し、進行は江藤愛（TBSアナウンサー）が担当した。
主演の志田は、同じ名前の役について「未来という役で、すごく運命を感じています」とにっこり。未来がレモンサワーをよく飲んでいることについては「レモンサワーを飲むことを生きがいに頑張っていたりもしているので。レモンサワーも注目ポイントです。今後お話に関わってきたりするので」と見どころとして明かしていた。
保育士の松岡優太を演じる小瀧は、子どもたちとの撮影が多いと言い「子どもたちとのチームワークは、なかなかいい感じになっているかなと思います」と笑顔。公園でのシーンについて「『カット！』ってなった瞬間に、四方八方に子どもたちが散らばるので。『遊びに行く！』とか、『先生！先生！』って呼んでもらって。本当に保育園の先生をやってるんだなっていう実感できるくらい、オンでもオフでも先生っていう感じで。こういうシーンは本当に楽しいシーンですね」と明かした。
そんな小瀧について、志田は「本当に、女の子から大人気で。小さい女の子から。『先生遊んでー！』って言って」「一生懸命、常に全力で遊んでくださっていて、すごいなって。ずっとオンでいらっしゃるので」と現場でのモテっぷりを明かし、小瀧は「それだけ可愛いので。嬉しいです」と笑顔。
また小瀧は、出演決定時は少しの不安があったとしたうえで「子どもたちと接しているうちに、『もしかしたらちょっと向いているのかな？』って。楽しんでやらせてもらっています」と手ごたえを感じている様子だった。
火曜ドラマ『未来のムスコ』は、TBS系にて1月13日より毎週火曜22時放送。
