島崎遥香さんがアバターで登場！埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉

埼玉県が、メタバース空間「バーチャル埼玉」内にて、県が誇る逸品の魅力を発信するオンラインイベントを開催します。

埼玉応援団の島崎 遥香さんをゲストに迎え、狭山茶などをテーマにしたトークショーやバーチャル空間のツアーが実施されます。

埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉

開催日時：2026年1月9日(金曜日)19時〜19時45分頃(アリーナオープン：18時30分)

開催場所：「バーチャル埼玉」内アリーナ

定員：200人(入室順)

参加費：無料(※通信費用はご本人様の負担となります)

主催：埼玉県企画財政部地域政策課

本イベントは、埼玉県の逸品の魅力を広く伝えることを目的としています。

今回のテーマは、埼玉県の代表的な逸品である「狭山茶」。

埼玉応援団であり、狭山茶ファンとしても知られる島崎 遥香さんが、バーチャル埼玉オリジナルの「ばーたまアバター」で登場します。

トークショーでは、消費者目線での率直な感想を交えながら、逸品の魅力を深掘りします。

共演には、狭山茶のPR活動を行う入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さんが参加。

若い世代ならではの視点で、狭山茶の魅力についてプレゼンテーションを行います。

また、さいたまっち倶楽部のたくまん(にゃんたぶぅ)さんも出演し、トークやクイズを交えてイベントを盛り上げます。

トークショー直前 YouTube配信

イベント当日の18時30分からは、バーチャル埼玉公式YouTubeにてライブ配信が実施されます。

トークショー開始直前の雰囲気を届けるほか、バーチャル埼玉への入り方や楽しみ方が分かりやすく紹介されます。

狭山茶や埼玉県の逸品にまつわるミニクイズ企画も用意されており、視聴者参加型で楽しめる内容です。

島崎 遥香さんと巡る 逸品回遊ツアー in バーチャル埼玉

トークショー終了後の19時50分頃からは、島崎 遥香さんとともにバーチャル埼玉内を巡る「逸品回遊ツアー」が開催されます。

バーチャル埼玉内の「蔵造りブース」を巡り、63市町村の逸品パネル展示や、秩父ミューズパークの360度動画などを紹介。

イチョウ並木や展望台、四輪バギー体験などを、まるで現地にいるかのような視点で体感できます。

ツアーの様子はバーチャル埼玉公式YouTubeでも同時配信され、島崎さんが実際にバーチャル空間を巡る様子を、たくまんさんの実況とともに視聴可能です。

逸品キーワードラリーキャンペーン

2026年1月30日(金曜日)までの期間、「逸品キーワードラリーキャンペーン」が開催されています。

バーチャル埼玉内の蔵造りブースに設置された文字をヒントに、4文字のキーワードを完成させて応募すると、抽選で埼玉県の体験型チケットが当たります。

景品には、秩父ミューズパーク「ソト遊びの森」バギー体験などが用意されています。

メタバース空間で埼玉の魅力を再発見するオンラインイベント。

「埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉」の紹介でした。

