◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝８日、栗東トレセン

力強さと軽さ、両方を示した。バルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は栗東・坂路で単走。スムーズに四肢を回転させながら、俊敏に登坂した。ラストは軽めに気合をつけられ、パワフルな末脚。５６秒５―１２秒１をマークした。松下調教師は「思っていた通りの調教ができた。上がり重点でしっかり動けていた」と納得の表情を浮かべた。

前走の京都２歳Ｓは１番人気に支持されたが７着。出遅れ、序盤の力みなどが響き、直線でも伸びを欠いた。松下師は「まだ幼い部分があって、走りきれなかった」と振り返る。中間はゲート練習も行って対策。「（練習では）出てくれるので、その辺りをクリアできたら」と課題の克服を願う。

１９年阪神ＪＦなど、重賞を４勝したレシステンシアの半弟。新馬戦では、４角７番手から突き抜けて３馬身半差で快勝したように、素質は高い。「内回り、外回りの差はあるけど、勝った距離と競馬場に戻して、改めて期待したい」。良血のキズナ産駒が、３歳初戦で巻き返しを図る。（水納 愛美）