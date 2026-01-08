timelesz、新体制初ドームツアーを3・25商品化 夏の横浜アリーナ本編も特典に収録
8人組グループ・timeleszが現在開催中の新体制初ドームツアーを早くも商品化することが決定した。Blu-ray ＆ DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』として3月25日に発売する。
【写真】早朝に…東京タワーに集合したtimelesz
昨年12月26日・27日の京セラドーム大阪から、1月7日・8日、追加公演の2月4日・5日の東京ドーム公演を合わせ全6公演のドームツアーを開催中のtimelesz。同作品は2025年2月5日の新体制発足後から、約11ヶ月の軌跡が詰め込まれた記念すべきライブツアーの模様を初回限定盤／通常盤ともに3Disc仕様で余すことなく収録される。
初回限定盤／通常盤Disc1にはドームツアーから東京ドーム公演の本編を収録。初回限定盤のDisc2には、新体制初の全国アリーナツアーとして、昨年6月28日の千葉・ららアリーナ東京ベイから、8月24日の静岡・エコパアリーナまで全国8都市24公演が行われた中から、横浜アリーナ公演の本編を収録。
そしてDisc3にはアリーナ〜ドームツアーの全会場から選りすぐったMCのダイジェスト映像を収録。さらに横浜アリーナ／東京ドーム公演、それぞれで撮影した写真で構成されたスペシャルフォトブックも封入される。
通常盤のDisc2にはアリーナ〜ドームのツアードキュメント映像を大ボリュームで収録。決意を新たに8人でライブに向かっていく姿、初ツアーにかける想いなど、素顔のtimeleszをのぞける見逃せない内容になっている。Disc3の収録内容は後日、詳細が発表される。
■商品詳細
＜初回限定盤＞
【Disc1】
「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」＠東京ドーム ライブ本編（初回限定盤・通常盤 共通）
【Disc2】
「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」＠横浜アリーナ ライブ本編
【Disc3】
「episode1 〜FAM＝ → episode1 FAM DOME」 -MC Digest-
アリーナ：千葉〜愛知〜福岡〜北海道〜大阪〜神奈川〜宮城〜静岡
ドーム：大阪〜東京
各地厳選されたMCをダイジェスト収録
※横浜アリーナ、東京ドームのMCはライブ本編に未収録回を収録
【初回限定盤封入特典】
・スペシャルフォトブック (40P）
・スペシャルフォトブック (40P）
【仕様】
三方背BOX＋デジパック仕様
＜通常盤＞
【Disc1】
「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」＠東京ドーム ライブ本編（初回限定盤・通常盤 共通）
【Disc2】
Document Movie of We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜→ FAM DOME
新体制初となるアリーナ→ドームツアーの裏側を追ったドキュメント映像を大ボリュームで収録
【Disc3】
詳細後日発表
【写真】早朝に…東京タワーに集合したtimelesz
昨年12月26日・27日の京セラドーム大阪から、1月7日・8日、追加公演の2月4日・5日の東京ドーム公演を合わせ全6公演のドームツアーを開催中のtimelesz。同作品は2025年2月5日の新体制発足後から、約11ヶ月の軌跡が詰め込まれた記念すべきライブツアーの模様を初回限定盤／通常盤ともに3Disc仕様で余すことなく収録される。
そしてDisc3にはアリーナ〜ドームツアーの全会場から選りすぐったMCのダイジェスト映像を収録。さらに横浜アリーナ／東京ドーム公演、それぞれで撮影した写真で構成されたスペシャルフォトブックも封入される。
通常盤のDisc2にはアリーナ〜ドームのツアードキュメント映像を大ボリュームで収録。決意を新たに8人でライブに向かっていく姿、初ツアーにかける想いなど、素顔のtimeleszをのぞける見逃せない内容になっている。Disc3の収録内容は後日、詳細が発表される。
■商品詳細
＜初回限定盤＞
【Disc1】
「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」＠東京ドーム ライブ本編（初回限定盤・通常盤 共通）
【Disc2】
「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」＠横浜アリーナ ライブ本編
【Disc3】
「episode1 〜FAM＝ → episode1 FAM DOME」 -MC Digest-
アリーナ：千葉〜愛知〜福岡〜北海道〜大阪〜神奈川〜宮城〜静岡
ドーム：大阪〜東京
各地厳選されたMCをダイジェスト収録
※横浜アリーナ、東京ドームのMCはライブ本編に未収録回を収録
【初回限定盤封入特典】
・スペシャルフォトブック (40P）
・スペシャルフォトブック (40P）
【仕様】
三方背BOX＋デジパック仕様
＜通常盤＞
【Disc1】
「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」＠東京ドーム ライブ本編（初回限定盤・通常盤 共通）
【Disc2】
Document Movie of We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜→ FAM DOME
新体制初となるアリーナ→ドームツアーの裏側を追ったドキュメント映像を大ボリュームで収録
【Disc3】
詳細後日発表