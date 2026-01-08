「ママちゃんと話聞いてなくてごめんな」 次男に謝った理由… 母の″子育て反省投稿″が703万表示 「ハッとさせられます」「ママ素敵」
掃除中に次男が太鼓を持ってきた理由を聞かずに怒ってしまった出来事を「子育て反省シリーズ」として投稿した動画がInstagramで話題を集めている。投稿したのはまりさん（@marie_4kids）。703.8万表示、5.1万件のいいねが集まり、「子供には子供なりの理由があっての行動ですもんね」「後から振り返って反省するママ素敵です」などのコメントが寄せられた。子育ての日常について、まりさんに聞いた。
【動画カット】「邪魔！上に持って行って！」ママに怒られる次男、泣いて暴れる姿が切ない…
■子育ての１番の敵は孤独「投稿を見て安心してもらえたら嬉しいなって」
一生懸命部屋の掃除をしているリビングに、次男（4歳）が新たに太鼓（おもちゃ）を持ち込んでしまい、思わず「邪魔！ 上に持って行って！」と怒ってしまった、まりさん。しかし、その行動には理由があり、長男（8歳）が次男の大切な絵本を太鼓がわりに叩いていたのをやめさせるためだった。
「やめて！それ叩かんといて！太鼓持ってくる！」と事前にちゃんと伝えていたにも関わらず、「掃除で頭がいっぱいだった」と、完全にスルーしてしまった。「4歳の小さな優しさと責任感に気づけなかった…子どもの行動には必ず理由がある」と反省したという。
――「子育て反省シリーズ」として、今回この出来事を投稿しようと思った理由は何でしょうか？
「子育てしていて『本当に毎日失敗と反省の繰り返しだな』って思うことが多くて。SNSで見るママさんたちってキラキラ綺麗で、そこと比較して落ち込むこともあります。子育ての1番の敵って孤独だなと思うので、もし私と同じように子育て中で色々悩んでるママが、私の投稿を見て『うちと一緒！』って安心してもらえたら嬉しいなって思ったのがキッカケです」
――次男さんが絵本を守ろうと太鼓を持ってきた時、長男さんはどのような様子でしたか？ 当時の二人のやり取りを教えてください。
「長男はすごく興奮した様子で、次男の優しさには気づかず、ただただ煽り散らかしてました（笑）。とりあえず2人は離れて過ごして、気がついたら仲良く遊んでました。子ども同士、どこで気持ちが切り替わるのか大人にはわからないですが、毎日ケンカして仲直りしての繰り返しです」
――出来事の後、長男さん、次男さんそれぞれに、今回のことについてどのような言葉をかけましたか？
「『ママちゃんと話聞いてなくてごめんなー。せっかく優しい気持ちで持ってきてくれたのに気づかず、話ちゃんと聞く前に怒ってごめんね』と次男には謝りました。長男には、絵本を叩いて欲しくないから太鼓を持ってきた次男の気持ちを伝えて、煽りまくった事を叱りました」
■「子どもには子どもなりの言い分がある」元保育士の子育て術に反響の声続々
――子育て中に、気持ちの余裕を保つために工夫していることがあれば教えてください。
「キッチンで子どもにバレないようにおやつを食べたり、好きな音楽を聴きながらご飯の準備をしたりしてます。1日通して怒ってる時間がすごく長いので（笑）。ご飯を食べる時は子どもたちに『楽しかったことや頑張ったこと』を発表してもらって拍手したり、寝る前には『大好き』って伝えるようにしてます。声に出して褒めると、1日の怒りも少し半減する気がします」
――今回の出来事を経て、お子さんの行動に対する向き合い方で、何か新しく意識するようになったことはありますか？
「子どもには子どもなりの言い分が絶対あるんだなって改めて思ったので、そこを聞き出すことを意識するようになりました。私自身に余裕がなくなると、自分の気持ちばかりを押し付けがちになってしまいますが、その時に話せなくても、寝るまでの間に子どもたちの気持ちを聞いて、『次はこうしていけたらいいね。ママも怒らないようにするね』って話すようにしています」
投稿には「お母さんすごい！！子供信じてる証拠だ！ちゃんと聞いてあげてるし！」「『誰が太鼓すると思って持ってきたん？』って聞いてるのがすごい！！！と思って見ていたら…元保育士さんなんですね、さすがです」といったコメントも寄せられた。
