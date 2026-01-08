本田真凜、巨人のSNSに登場…雰囲気ガラリの超ミニ短パン×網タイツ 「すごいね！」「BLACKPINKかと思った」
プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が、プロ野球・読売巨人軍の公式SNSに登場し、話題を集めている。
【動画】本田真凜、巨人のSNSに登場 BLACKPINKコラボで魅了
巨人は、東京ドームで開催される4人組グループ「BLACKPINK」のワールドツアー東京公演（1月16日〜18日）を記念して、コラボグッズを発売。
BLACKPINKの象徴的なカラーの黒とピンク、ロゴのほか、「TOKYO」や「GIANTS」を施したアパレルなどが展開されている。本田がメインビジュアルを担当し、メイキング動画が配信された。
本田は、超ミニ丈のショートパンツ×網タイツ、へそ出しコーデなどで雰囲気ガラリ。これに対して「可愛すぎやろ」「本田真凛選手を起用するとはすごいね！」「BLACKPINKかと思った」など、驚きの声が寄せられている。
