元SKE48松井珠理奈（28）が8日、インスタグラムを更新。男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）結婚を報告し、感謝を伝えた。

松井は「この度 辻本達規さんと結婚致しました」と報告。「今までどんな時でも味方でいてくれて応援してくれたファンの皆様、小さい頃からお世話になっているメディアの皆様には自分たちの言葉でお伝えしたくて結婚会見をさせていただく運びとなりました」と説明。

続けて「取材にお越しいただいたメディアの皆様。温かく見守ってくださったファンの皆様。BOYS AND MENのメンバーさんや事務所の皆様。そしてファンの皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます！！ 祝福のメッセージをくださった48グループのメンバーや先輩方、そして秋元先生にも感謝しております」と感謝をつづった。

そして「大好きな地元東海地方を拠点に全国へ笑顔や元気をお届けできるよう活動していきたいという気持ちはこれからもずっと変わらないので応援していただけると嬉しいです！！」と伝え、「2026年もよろしくお願いします！！ 皆様がうまくいく年になりますように」と呼びかけた。

この投稿に高橋みなみは「おめでとう！末永くお幸せに」、元SKE48の野島樺乃は「珠理奈さん、おめでとうございます」、SKE48熊崎晴香は「おじゅり！おめでとうございます。末永くお幸せに、笑顔溢れる毎日を過ごしてください」と、祝福が続々と寄せられている。