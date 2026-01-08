後藤真希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ベスコス】後藤真希が選んだ！2025年のベストコスメ［鬼リピ］』の動画を投稿！様々なベストコスメを紹介してくれました！画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

■メイク下地

動画内に登場したのはこちら！

SHISEIDO/フューチャーソリューション LX インフィニトリートメント プライマー 税込7,480円（公式サイトより）

画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

肌の内側から放つようなツヤ感を叶え、肌補正をしてくれるメイク下地！

後藤さんはこちらについて「マットになりすぎないで、ほどよいツヤが出る」「塗ったらその部分だけほんのりツヤっぽくなる」と毛穴のカバーとツヤ感のバランスを評価！

また、ライブでも愛用していたと明かし「崩れない、あんだけ動いて汗かいても崩れなかった」と一公演行なった後でもメイクを保ってくれたと振り返っていました。

そして「毛穴対策にもいいし、持ちもよかった」と太鼓判を押していました！

画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

■動画もチェック！

動画内では、その他のベストコスメも紹介！後藤さんの愛用品、ぜひチェックしてみてくださいね。