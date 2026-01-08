プレミアリーグ第21節はアーセナル対リヴァプールのラストマッチを除いて、全9試合を消化した。



2位のマンチェスター・シティ、3位のアストン・ヴィラはともに引き分けとブレーキ。今節でアーセナルがリヴァプールを破れば、勝ち点差は「8」にまで広がる。



シティとヴィラがアーセナルを追いかけていたが、ついに両クラブとも勢いがストップした。シティはサンダーランド戦、チェルシー戦、ブライトン戦と直近3ゲームすべて引き分け。ヴィラは3試合で1勝1分1敗と安定していない。





一方のアーセナルは直近の3試合すべて勝利。31日に行われたホームでのヴィラ戦では4-1と直接ライバルを葬り去った。昨季はリヴァプールが独走優勝となったが、今季はアーセナルが同じ形での優勝を果たそうとしている。アーセナルと優勝を争いをするべき他のBIG6だが、シティ以外はパッとせず。チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムの3クラブはすべて直近3試合で白星なし。リヴァプールは第18節でウルブズに勝利したが、その後の2試合では引き分けに終わっている。シティの優勝に終わった23-24シーズンは最終的に91ポイントを挙げたペップ・グアルディオラのチームがトロフィーを掲げたが、2位のアーセナルは89ポイントとギリギリまで優勝を競っていた。21-22シーズンもそうで、シティ93ポイント、リヴァプール92ポイントでのフィニッシュと最後の最後まで優勝チームがわからなかった。ただ、今季はアーセナルが頭一つ抜けている。4連覇後のシティは世代交代を進めており、以前のような強さはない。他のBIG6も思うようにチームの強化を進められず、2クラブが監督の交代を決断している。