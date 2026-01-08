米米CLUBが、デビュー40周年を記念したライブ映像作品『米米大興行 人情紙吹雪 ～踊ってやっておくんなさい～』を2月25日にリリースする。

本作品は、昨年9月から10月にかけて開催したデビュー40周年記念ツアーのファイナル公演（神奈川 ぴあアリーナMM）の2日目の模様を全曲収録したもの。初回仕様限定盤はスペシャルBOX仕様で、ライブフォトブックが付属する。特典映像には、1日目の第2部より選りすぐりの楽曲も収録される。

ライブ映像以外にも、1992年にリリースされた「君がいるだけで」のMVを、40周年スペシャルバージョンとして初収録。とある街の電気屋さんを舞台に、平成から令和を通して輝き続ける本楽曲の魅力が味わえるノスタルジックな作品となる。

さらに、早期予約特典として、商品未収録となるライブ映像の試写会＆トークショーに、抽選で80名（予定）を招待する。

（文＝リアルサウンド編集部）