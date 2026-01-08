¥Ú¥Ã¥×¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ÇÁª¤ó¤ÀCB¤Ï20.5ºÐ¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×Ì¾¾¤¬¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤ò¾Î»¿
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè21Àá¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£
Á°È¾¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬³Î¼Â¤Ë·è¤á¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤º¸åÈ¾¤Ë¼ºÅÀ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆÄËº¨¤Î¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç2¿Í¤ÎCB¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤Ï¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥¯¥µ¥Î¥Õ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ì¥¤¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ20.5ºÐ¤ÎCB¥³¥ó¥Ó¤¬ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØSky Sports¡Ù¤Ç¤Ï»î¹ç¸å¤Ë»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¼ã¤¤2¿Í¤ÎCB¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Î¥×¥ì¥¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥µ¥Î¥Õ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¡£(¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï)ÇØ¸å¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢(¼éÈ÷¤Ç¤Ï)¥Ô¥Ã¥Á¤Î²£ÉýÁ´ÂÎ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤¿¡£Èà¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÏºòÆü¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Èà¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¡×
¡Ö(¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï)¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¾¯¤·²ÝÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥×¥ì¥¤¤ÏÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥¹¤Ï1²ó¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½é¾¡Íø¤òÈà¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Íè¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤À¤í¤¦¡×
²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ú¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿2¿Í¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼çÎÏCB¤¬2¿Í·ç¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÊø¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ì£Êý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥µ¥Î¥Õ¤È¥¢¥ì¥¤¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏºÇÂç6½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥µ¥Î¥Õ¤È¥¢¥ì¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¢¥±¤Î3¿Í¤ÇCB¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£